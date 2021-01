7 séries similaires à Destiny: The Winx Saga à regarder sur Netflix

1



Legs



SÉRIE



Première:



2018





Saisons:



3





Créé par:



Julie Plec





Protagonistes:



Danielle Rose Russell, Archie Foltynowicz, Matthew Davis, Jenny Boyd, Kaylee Bryant, Aria Shahghasemi, Quincy Fouse, Karen David, Katie Garfield.





Terrain:



Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), fille de Klaus Mikaelson et Hayley Marshall, descend d’une lignée plus puissante de vampires, de loups-garous et de sorcières. Deux ans après les événements de «The Originals», elle et les jumeaux Saltzman, Lizzie et Josie, fréquentent la Salvatore School for the Young and Gifted.

2



Le monde caché de Sabrina



SÉRIE



Première:



2018





Saisons:



4





Créé par:



Roberto Aguirre-Sacasa





Protagonistes:



Kiernan Shipka, Jaz Sinclair, Michelle Gomez, Miranda Otto, Lucy Davis, Chance Perdomo, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Ross Lynch, Bronson Pinchot, Abigail F. Cowen, Christopher Rosamond, Darren Mann, Annette Reilly.





Terrain:



Moitié sorcière, moitié mortelle. Sabrina (Kiernan Shipka) fête ses 16 ans et doit décider entre le monde des sorcières avec sa famille et le monde des humains avec ses amis. Aux côtés de ses tantes (Miranda Otto, Lucy Davis), de son chat Salem et de son petit ami Harvey Kinkle (Ross Lynch), elle affrontera les atrocités et les aventures de la mystérieuse ville de Greendale.

3



Charmé



SÉRIE



Première:



2018





Saisons:



2





Créé par:



Constance M. Burge





Protagonistes:



Sarah Jeffery, Ser’Darius William Blain, Melonie Diaz, Madeleine Mantock, Rupert Evans, Charles Gillespie, Ellen Tamaki, Jerome Yoo, Natalie Hall.





Terrain:



Redémarrage féministe de la série originale qui se concentre sur trois sœurs d’une ville universitaire qui découvrent qu’elles sont des sorcières. Entre vaincre des démons surnaturels, briser le patriarcat et maintenir des liens familiaux, le travail d’une sorcière n’est jamais terminé.

4



Les magiciens



SÉRIE



Première:



2015





Saisons:



5





Créé par:



Sera Gamble





Protagonistes:



Jason Ralph, Arjun Gupta, Stella Maeve, Olivia Taylor Dudley, Hale Appleman, Summer Bishil, Jade Tailor, Charles Mesure, Brittany Curran, Rick Worthy.





Terrain:



Il tourne autour d’un groupe de vingt ans qui vivent à New York et alors qu’ils étudient ce qu’est la magie, ils découvrent que le fantasme que les enfants lisent est trop réel et représente un grave danger pour l’humanité.

5



Toujours sorcière



SÉRIE



Première:



2019





Saisons:



2





Créé par:



Liliana Bocanegra, Mateo Stivelberg.





Protagonistes:



Sofia Bernal Araujo, Valeria Emiliani, Dylan Fuentes, Angely Gaviria, Carlos Quintero, Luis Fernando Hoyos, Verónica Orozco, Sebastian Eslava.





Terrain:



Carmen, une jeune sorcière du 17ème siècle, voyage dans le futur pour sauver l’homme qu’elle aime, mais elle doit d’abord s’adapter au présent de Carthagène et vaincre un sombre rival. Apprendrez-vous à vivre dans ce nouveau monde? Vie universitaire, réseaux sociaux, applications de rencontres … Bienvenue en 2019, sorcière.

6



Zut



SÉRIE



Première:



2020





Saisons:



1





Créé par:



Frank Miller et Tom Wheeler.





Protagonistes:



Katherine Langford, Sebastian Armesto, Shalom Brune-Franklin, Emily Coates, Billy Jenkins, Peter Mullan, Lily Newmark, Daniel Sharman, Gustaf Skarsgård.





Terrain:



Damn ‘, de Frank Miller et Thomas Wheeler, recrée la légende arthurienne du point de vue de Nimue (Katherine Langford).

sept



Nonne guerrière



SÉRIE



Première:



2020





Saisons:



1





Créé par:



Simon Barry.





Protagonistes:



Alba Baptista, Toya Turner, Lorena Andrea, Kristina Tonteri-Young, Thekla Reuten, Joaquim de Almeida, Sylvia De Fanti, Dimitri Abold, Guiomar Alonso, May Simón Lifschitz, Óscar Foronda.





Terrain:



Une jeune orpheline se réveille dans une morgue pour découvrir qu’une secte secrète de religieuses chasseurs de démons lui a donné des super pouvoirs.