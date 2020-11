Le baiser épique à l’envers de ‘Spider-Man’ n’est pas une expérience agréable pour Tobey Maguire: ‘Je ne pouvais pas respirer’

Avant que les sens spidesy de Tom Holland ne commencent à picoter Homme araignée la franchise Tobey Maguire a joué le super-héros adolescent. Le personnage de Maguire, Peter Parker, a sauvé des vies et combattu des méchants. Mais il avait aussi le béguin pour Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), sa camarade de classe et littéralement fille d’à côté.

Kirsten Dunst et Tobey Maguire en 2002 Homme araignée | Columbia Pictures / Getty Images

En 2002 Homme araignée, Maguire et Dunst ont partagé un baiser à l’envers sous la pluie qui, à ce jour, est un moment marquant de la culture pop. Cependant, le tournage du baiser a été une expérience plutôt désagréable.

Tobey Maguire a passé la scène de baisers de « Spider-Man » à « semi-noyade »

Sam Raimi, le directeur de Homme araignée, et le coordinateur des cascades du film, Jeff Habberstadtold, ont disséqué la scène des baisers avec Rotten Tomatoes en 2019. Raimi a rappelé à quel point cela avait été inconfortable pour Maguire.

« Quand il faisait la scène, je me souviens que l’eau tombait dans ses narines à l’envers, donc il était en quelque sorte en train de se noyer », a déclaré le réalisateur. «Mais c’était une scène de baisers. Alors, il a dû prétendre que c’était un moment agréable et doux pour lui, alors qu’en fait, il était à moitié noyé.

Un Maguire de 26 ans l’a expliqué dans ses propres mots lors d’une interview en 2002 avec le Deseret News.

«Il y avait de la pluie qui tombait sur mon nez», dit-il. «Je ne pouvais pas respirer et j’étais à bout de souffle au coin de la bouche de Kirsten. Pauvre fille. Je lui donnais du bouche à bouche plutôt que de l’embrasser.

Lui et Kirsten Dunst étaient « glacés » et « frissonnaient »

La scène signifiait que de l’eau se déversait sur Dunst et Maguire. Non seulement cela, mais il a fallu quelques minutes pour que Maguire soit suspendu à l’envers. Tout au long du processus, les acteurs, qui devaient filmer la scène la nuit, étaient froids.

« Si vous êtes sous la pluie, vous congelez vos petits pains », a déclaré Raimi. «Mais nous devions sortir, nous mettre en place, faire tomber la pluie, puis nous devions soulever Tobey sur le fil, la tête en bas dans la position où vous l’avez vu dans le film.

Kirsten Dunst et Tobey Maguire lors d’un photocall pour Spider-Man 2 | Lalo Yasky / WireImage

«Cela prendrait quelques minutes, donc c’est quelques minutes de misère à chaque fois que nous faisons la prise. Ensuite, bien sûr, après la prise de contrôle, vous vous arrêtez et maintenant vous êtes mouillé », a-t-il ajouté.

Le réalisateur a poursuivi en disant qu’en filmant le baiser, ni Dunst ni Maguire ne se sont plaints des conditions moins qu’idéales.

«Vous prenez après prendre et ils sont aspergés d’eau un peu froide. Et ça peut devenir frissonnant… Je veux dire, ça peut devenir vraiment effrayant », dit-il. «Ils ont dû endurer cela toute la nuit, je me souviens. Kirsten Dunst n’a jamais rien dit, mais elle tremblait toujours quand nous parlions de la scène. Et Tobey aussi, mais ils ne se sont jamais plaints de cela.

Maguire et Dunst ont remporté le MTV Movie Award du meilleur baiser en 2003. Homme araignée est devenu un blockbuster et a sans doute revitalisé le genre de film de super-héros.