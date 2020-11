Google Photos est un coup dur pour ceux qui ont passé des années à télécharger leur vie en photos sur le cloud

Cinq ans se sont écoulés depuis le lancement de Google Photos. Le service aspirait à révolutionner la façon dont nous stockons les photos avec une proposition disruptive: stockage gratuit illimité d’images et de vidéos de haute qualité. Ce n’était pas la plus haute qualité, car Google Photos compressait légèrement le contenu, mais la perte de qualité était négligeable. Google a réussi: il a transformé Google Photos en synonyme de cloud pour de nombreux utilisateurs, parmi lesquels je m’inclus. Mais à partir de l’année prochaine, tout va changer.

La nouvelle a éclaté hier avec un post timide sur les profils sociaux de Google Photos et le blog de l’entreprise: Google Photos va supprimer le stockage gratuit illimité en haute qualité. Depuis juin 2021, tout le contenu téléchargé consommera l’espace disponible dans notre compte Google, qui est partagée entre Drive, Gmail et Google Photos. Une excellente décision, car Google a la solution au problème: passer à un plan de paiement Google One. Ou avoir un Google Pixel, bien sûr. Pas mal, et plus encore maintenant que Google Photos a réussi à télécharger toute ma vie sur la plateforme.

Une vie téléchargée sur Google Photos

J’étais l’un de ces utilisateurs qui parient sur Google Photos dès le premier instant. Je me souviens parfaitement du jour de sa présentation à Google I / O en 2015. J’ai trouvé que c’était un produit exceptionnel, un moyen de tout stocker dans mon compte Google, avec les avantages que cela comporte pour quelqu’un qui change de mobile tous les deux par trois et qu’il porte, précisément, depuis Google I / O 2015 pari sur le cloud et en laissant de côté le stockage local.

Je ne mens pas s’il dit que j’utilise Google Photos comme galerie principale de photos sur n’importe quel mobile depuis cinq ans (en fait, Google s’est occupé de Apportez Google Photos à tous les utilisateurs d’Android en le préinstallant sur leur système d’exploitation mobile). J’ai littéralement téléchargé ma vie sur Google Photos. La première photo sur mon compte date de 2001, quand j’avais sept ans, alors maintenant que j’ai 26 ans, vous pouvez vous faire une idée.

De plus, il y a quelques semaines, j’ai fini de télécharger 22 000 photos, environ 70 Go. C’étaient toutes les photos de famille que mes parents conservaient sur différents ordinateurs et disques durs. Ils sont tous classés dans des albums classés par ordre chronologique. Ma famille, qui utilise également Google Photos, y a accès car Google Photos permet de les partager avec n’importe qui. La même chose avec mes amis.

Et c’était la clé de Google Photos. Avoir un stockage illimité et gratuit est sans aucun doute une huée, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que Google Photos est un magasin de souvenirs accessible de partout. Peu importe que vous soyez sur l’ordinateur, le mobile ou la tablette. Voulez-vous vous souvenir du voyage à Estepona en 2006? Vous recherchez « Estepona 2006 » et Google Photos, en utilisant les données EXIF ​​des photos, vous les montre. C’est presque magique.

C’est précisément pour cette raison que Google va mettre fin au stockage gratuit de Google Photos est un cruche d’eau froide pour ceux d’entre nous qui, comme moi, misons sur le service dès le premier instant et passons toute notre vie sur la plateforme. Parce qu’à partir de maintenant, nous devrons payer si nous voulons continuer à le faire. Et ces lignes ne seraient pas écrites si à partir du moment où Google avait dit que ce service deviendrait payant, mais il n’en a pas été ainsi.

Il y a quelque temps, j’ai publié dans Engadget un article intitulé « Google Photos est si bon que j’ai fini par donner toutes mes photos à Google ». En plus de la façon dont j’utilise la plate-forme, j’ai parlé avec un représentant de Google. Je leur ai demandé comment il était possible qu’un service sur lequel 3 milliards de photos avaient été téléchargées le seul jour de l’an 2017 soit gratuit, ce à quoi ils ont répondu: « Google gagne de l’argent de différentes manières, notamment par le biais d’albums photo, mais la principale source de profit est la publicité« , après ce qu’ils ont dit:

« Grâce aux bénéfices obtenus sur d’autres produits qui ont de la publicité, nous pouvons offrir tous nos services gratuitement, y compris l’application Photos. »

Et avant que l’argument ne sorte, non, de Google, ils m’ont confirmé que « nous n’utilisons pas vos photos pour former nos modèles d’apprentissage automatique ». À l’époque Nous avons comparé Google Photos au secteur des rasoirs: Google Photos est le rasoir: pas cher (gratuit dans ce cas), tandis que le reste des produits monétisés de Google sont les rasoirs: cher. L’idée est que vous atteignez l’écosystème Google via Google Photos et que vous continuez à utiliser le reste des services.

Ils affirment désormais que 28 milliards de photos et de vidéos sont téléchargées chaque semaine et affirment que « afin d’accueillir plus de souvenirs et de construire Google Photos pour l’avenir, nous modifions notre politique de stockage illimité de haute qualité » et que « ceci changer aussi laisse nous suivre de la demande croissante de stockage. «

Par ces mots, on peut comprendre que l’activité Google Photos n’est pas durable, et cela peut être le cas, mais nous parlons d’une entreprise (Alphabet) qui n’a généré qu’en 2019 bénéfice net de 34343 millions de dollars. Ce n’est pas une petite startup comme Notion. C’est un géant de la technologie qui, comme Amazon, connaît les serveurs et ce n’est pas qu’il manque de ressources.

On pourrait faire valoir qu’il n’est pas acceptable qu’après cinq ans à offrir ce service, de pré-installer Google Photos sur Android, d’avoir affirmé qu’il existe d’autres services permettant la viabilité de Google Photos et d’avoir convaincu les utilisateurs d’utiliser sa plateforme , Google a décidé qu’à partir de juin 2021 vous devez payer pour continuer à l’utiliser une fois que l’espace de stockage gratuit que nous avons dans notre compte Google est plein.

Je casse une lance en faveur de la plateforme: tout le contenu mis en ligne jusqu’à présent ne compte pas pour le calcul, donc en ce sens, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, du moins pour l’instant, car le stockage acheté, que ce soit dans Google One ou Dropbox, finira par se remplir (photos avec une résolution et un poids plus élevés, vidéos en 4K et 8K …). Ensuite, il sera temps de passer à un plan de paiement plus élevé et, comme on pouvait s’y attendre, plus cher, bien que cela dépendra de la façon dont le prix du GB varie au fil des ans.

Le problème: il n’y a pas d’alternative exactement la même

«Eh bien, changez de plateforme», pourriez-vous dire. Et oui, c’est une option, mais il y a deux problèmes. Le premier, et encore une fois, je parle de mon cas, est de télécharger les millions de photos que j’ai téléchargées sur Google Photos via Google Takeout. Cela, ou importez-les sur OneDrive ou Flickr. Le second, que Il n’y a aucune alternative qui offre exactement la même chose que Google Photos.. Tous les bien connus et populaires, d’une manière ou d’une autre, impliquent de payer.

Le service le plus intéressant est Amazon Photos. Correction: le service le plus intéressant si vous êtes abonné à Amazon Prime est Amazon Photos. Les utilisateurs principaux disposent d’un stockage cloud illimité, gratuit, sans compression et compatible avec les fichiers RAW. Pour y accéder, vous devez être prêt à payer 36 euros par an, ce qui, tout compte fait, en vaut la peine si vous achetez souvent sur Amazon, utilisez Twitch, vous aimez le contenu Prime Video et, surtout, vous appréciez le téléchargement de vos photos. et des vidéos sur le cloud.

Amazon Photos est la chose la plus proche de Google Photos, mais cela signifie être un abonné Prime

Le problème est que l’application n’est pas aussi soignée que Google Photos et il manque quelques options intéressantes. Sans compter qu’il n’est plus gratuit, mais porte un versement annuel de 36 euros par an. Cela, et bien sûr, il serait maintenant temps de migrer toutes les photos de Google Photos vers Amazon Photos et cela, selon les cas, peut prendre des heures de téléchargement et plus d’heures d’organisation.

Les autres options sont le stockage cloud classique. Toutes les plates-formes, voir Dropbox, MEGA, OneDrive, Box, Google One et entreprise offrir un espace limité Et obtenir plus signifie payer un paiement mensuel ou une rente. Evidemment, si on veut continuer à utiliser Google Photos, le plus intéressant peut être Google One, qui pour 10 euros par mois ou 100 euros par an comprend 2 To de stockage avec la possibilité de partager avec la famille. Rappelons-nous: il est partagé avec Drive, Gmail et Google Photos.

Au-delà de ça, petite chose. Vous pouvez toujours parier sur la création d’un serveur local chez vous dans lequel tout stocker (ce qui implique une mise de fonds initiale et une certaine expertise) ou utilisez des systèmes plus automatisés comme Piwigo, mais aucun, absolument aucun, n’est aussi facile à utiliser que Google Photos.

L’avantage de ces services est qu’ils fonctionnent non seulement pour les photos, mais aussi pour tous les types de fichiers. L’inconvénient est qu’il n’a pas une interface aussi soignée que Google Photos, si concentrée sur les souvenirs et les souvenirs, si concentrée, en bref, à ce que Google Photos a été pendant ces cinq années et que maintenant, malheureusement pour ce que nous parions fortement sur Google Photos depuis le début, cela cessera d’être. En fin de compte, il sera vrai que personne ne donne dur aux pesetas.