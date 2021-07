« Outer Banks » Saison 3 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Bien que la fin de la deuxième saison de « Banques extérieures« Laissé le chemin préparé pour un troisième volet de la série créée par Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke, Netflix n’a pas encore révélé d’informations sur l’avenir de la fiction jeunesse.

Le premier lot d’épisodes de cette production était l’une des émissions les plus populaires du géant du streaming en 2020 et est resté dans le top 10 pendant plusieurs semaines, et le deuxième versement semble se dérouler de la même manière, il est donc possible que la fiction obtienne le feu vert pour une troisième saison.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réponse du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Les Pogues réunis dans la saison 2 de « Outer Banks » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL LA SAISON 3 DE « OUTER BANKS » ?

A la fin de la deuxième saison de « Banques extérieures« Big John se révèle être vivant et accepte de donner à Limbrey l’emplacement du vêtement du Sauveur en échange d’aider son fils. Ainsi, dans un nouvel épisode, Big John et Limbrey pourraient travailler ensemble pour éliminer Ward et Rafe.

De plus, il est possible que l’île où John et ses amis se sont échoués, après s’être échappés du navire de Ward et Rafe, soit la même que celle vers laquelle se dirige la famille Cameron. Cela signifie-t-il qu’il y aura une nouvelle confrontation? Les jeunes récupéreront-ils la précieuse croix ?

Pendant ce temps, en ville, le shérif Shoupe annonce la disparition des adolescents. Pourront-ils les trouver à temps ? Sarah dira-t-elle que son père est vivant ? Les Camerons recevront-ils enfin une punition ? Pourquoi le père de John B. n’est-il pas revenu ? Comment réagiront-ils lorsque vous rentrerez chez vous ? Que va-t-il se passer entre Pope et Chloé ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « OUTER BANKS »

La troisième saison de « Banques extérieures« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande annonce de la saison 2 de « Outer Banks », série Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « OUTER BANKS 3 »

Netflix n’a pas encore annoncé quels acteurs reviendront pour la troisième saison de « Banques extérieures« Ou si de nouveaux personnages seront inclus dans l’histoire.

Chase Stokes dans le rôle de John B.

Madelyn Cline dans le rôle de Sarah Cameron

Madison Bailey dans le rôle de Kiara

Jonathan Daviss comme pape

Rudy Pankow dans le rôle de JJ

Charles Esten comme Ward Cameron

Drew Starkey dans le rôle de Rafe Cameron

Carlacia Grant dans le rôle de Chloé

Charles Esten joue Ward Cameron dans « Outer Banks » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 « OUTER BANKS » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La troisième saison de « Banques extérieures« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, très probablement, les nouveaux épisodes seront diffusés sur la plate-forme de streaming à la mi-2022.