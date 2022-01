Quel âge a mon iPhone ? Découvrez avec le numéro de série

Vous vous êtes probablement déjà posé la question « Quel âge a mon iPhone ». Si vous voulez connaître l’âge d’un iPhone, tout ce dont vous avez besoin est le numéro de série. Où vous pouvez les trouver et comment procéder est expliqué dans les instructions suivantes.

Que ce soit dans votre propre intérêt ou parce que vous souhaitez acheter un iPhone d’occasion sur les plateformes d’enchères concernées, il est parfois utile de connaître l’âge de l’iPhone. Si vous avez le numéro de série, à ne pas confondre avec l’IMEI, vous pouvez vérifier l’âge de l’iPhone en ligne. Demandez donc le numéro de série au propriétaire ou vérifiez-le comme suit si vous avez votre propre appareil : « Paramètres > Général > À propos ». Sous « Numéro de série », vous trouverez désormais les informations nécessaires pour connaître l’âge de l’iPhone.

Vérifier l’état de la garantie avec Apple

Allez maintenant sur checkcoverage.apple.com dans votre navigateur et entrez le numéro de série du modèle dans le champ de saisie. Pour plus de sécurité, vous devez confirmer la demande en saisissant le Captcha, puis cliquer sur « Suivant ». À côté d’une image et du nom du modèle, vous trouverez une « date d’expiration estimée » ci-dessous. Cette date marque la fin de la période de garantie qu’Apple accorde à ses clients – toujours exactement un an. Si vous soustrayez maintenant un an à la date affichée, vous connaîtrez la date d’achat de l’iPhone. Cependant, si l’appareil a plus d’un an, le site Web d’Apple ne vous aidera pas.





Si la date de péremption est affichée, il suffit de remonter d’un an pour savoir quand l’iPhone a été acheté.



Image : © Capture d’écran 45secondes.fr 2017



Vérifiez l’âge de l’iPhone sur le site Web néerlandais

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’appareil en question, il vaut la peine de visiter le site Web néerlandais Chipmunk. Entrez votre numéro de série dans le champ et cliquez sur « Laat de informatie zien » pour lancer la requête. Après un court laps de temps, vous recevrez non seulement des informations sur le processeur, la capacité de stockage ou la résolution, mais également les données de production. Ainsi, la semaine est après « Semaine de production » et l’année de fabrication exactement une entrée ci-dessous.

Nous avons testé l’outil avec l’iPhone X et un iPhone 7 Plus. Alors que le site iPhone X fournissait toutes les données de production, nous avons dû nous contenter de moins de données pour l’iPhone 7 Plus. Cependant, cela vaut toujours la peine d’essayer.

Remarque : La requête sur le site néerlandais est limitée à dix requêtes gratuites par mois. Si vous en voulez plus ou si vous souhaitez utiliser le service à des fins commerciales, vous devez le payer – au moins 99 euros par an.

