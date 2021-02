Le Medium: Trouvez un moyen de sortir de la station de pompage, c’est comme ça que ça marche! (Guider)

Le dernier grand puzzle de Le moyen Ce n’est pas particulièrement difficile à résoudre, mais vous devez activer au moins certaines de vos cellules cérébrales et dérouter un peu. Dans ce guide, nous vous expliquons comment trouver rapidement la sortie sans passer trop de temps dans le bunker effrayant.

Le milieu: trouver un moyen de sortir de la station de pompage (solution)

Vous êtes en un avec Marianne immense station de pompage, celui des longs couloirs, un salle de contrôle centrale et plusieurs grandes chambres ensemble deux énormes réservoirs d’eau consiste. Mais ne vous inquiétez pas, après une courte période d’acclimatation et notre aide, le complexe souterrain est beaucoup moins effrayant que prévu initialement.

Vous devez d’abord réactiver l’électricité. © L’équipe Bloober

Active l’alimentation du panneau de commande (puzzle de la pompe à eau)

La première salle après la cinématique en contient une Boîte de dérivationqui, cependant, ne peut pas être activé facilement. Suivez le couloir et les escaliers plus bas et coupez la peau dans le monde spirituel. Maintenant, vous passez la porte de gauche dans le chambre ouest. Traversez ceci, montez les escaliers et vous entrez dans le chambre centralequi est en partie sous l’eau.

La sortie est ici. Donc votre objectif est détourner l’eau de la chambre centrale. Vous pouvez contrôler cela via un bureau dans la salle de contrôle, qui ne fonctionne que lorsque l’alimentation est remise sous tension.

Revenez maintenant à la chambre ouest, mais ne le traversez pas, mais tournez à droite à l’entrée et suivez le couloir qui s’ouvre sur une pièce dans laquelle vous Source d’énergie trouve. Prenez ceci et retournez au boîtier d’alimentation, que vous pouvez enfin activer. Le panneau de commande est alors de nouveau prêt à être utilisé.

Entrez dans la salle de contrôle

Traversez maintenant les chambres ouest, centrale et orientale et vous vous retrouverez dans un passage où l’électricité vous empêche d’aller plus loin. Comme c’est bon sur le bon Boîtier de commande pour couper l’alimentation à ce stade.

Le panneau de contrôle peut être un peu déroutant au début. © L’équipe Bloober

Si vous faites quelques pas dans le couloir, vous tomberez enfin sur le Salle de contrôle, à partir duquel vous pouvez pomper l’eau dans les différentes chambres et réservoirs. Au début sont les premier et dernier réservoir completement videtandis que le occidental aussi bien que chambre centrale à moitié remplie sont. Seulement ça chambre orientale est au top avec Rempli avec de l’eau.

Remplissez les réservoirs d’eau

Vous devriez en fait sortir l’eau du chambre ouest dans le Réservoir d’eau 1 laisser couler, mais les deux réservoirs semblent fermés. Alors tu dois descendre aux deux réservoirs et ça ouvrir manuellement. Pour pouvoir même accéder aux deux réservoirs, vous devez d’abord avoir le Vider complètement la chambre adjacente respective. Dévie maintenant toute l’eau de la chambre orientale vers la chambre centrale et occidentale. Ce n’est qu’alors que vous obtenez jusqu’au réservoir 2.

Le chemin vers le réservoir d’eau 2

Maintenant, vous passez la porte de droite dans la salle de contrôle et utilisez les escaliers dans la salle est. Une fois en bas, vous trouverez l’approvisionnement en eau. Ici, cependant, la valve est manquante. Mais ne vous inquiétez pas, c’est situé très près en un placard vertqui est verrouillé par une chaîne de fer. Utilisez le coupe-boulon et prenez la valve. Ouvrez maintenant la conduite d’alimentation vers le réservoir 2.

La vanne du réservoir est dans une armoire verte. © L’équipe Bloober

Retourne, mais pas sans revenir en arrière Absorber l’énergie. Vous en aurez besoin plus tard contre les mites qui vous rendent la vie difficile dans «The Medium».

Le chemin vers le réservoir d’eau 1

De retour dans la salle de contrôle, vous pompez toute l’eau Réservoir 2, la chambre orientale et la chambre centrale. Cela ouvrira la voie à Réservoir 1 libre. Vous devez maintenant vous rendre dans la chambre occidentale et descendre les escaliers. Utilisez la porte sur le laissé dans la salle de contrôle.

Méfiez-vous des petits papillons! Assurez-vous d’utiliser le bouclier énergétique de la Marianne spirituelle pour tenir ces bestioles à distance. Heureusement, vous n’avez pas à chercher la vanne du réservoir 1 ici. Ouvrez la deuxième entrée et insérez une nouvelle énergie afin de ne pas endommager la chambre, car les mites ennuyeuses sont toujours là.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire dans la salle de contrôle est de nourrir le reste de l’eau dans le réservoir d’eau 1 et la chambre ouest, de sorte que la chambre centrale se vide complètement. Retournez dans la chambre orientale, utilisez les escaliers et descendez s’échappe par la porte ouverte. Vous y êtes presque, il n’y a qu’un seul problème entre vous et la liberté – la gorge!

Avec un petit truc, vous pouvez déjouer le monstre. © L’équipe Bloober

Combattez le monstre

Maintenant, passez à la Marianne spirituelle et attire la gorge dans la pièce voisine à gauche. Maintenant, il est distrait par la Marianne spirituelle et vous revenez rapidement dans le monde réel. Courez ensuite tout droit vers le boîtier de commutation. Activez le courant icipour blesser votre embêtant poursuivant et ouvrir la porte par laquelle vous pouvez enfin vous échapper.