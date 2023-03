L’auteur de Mean Girls envisage une action en justice pour ses revenus en souffrance

Pour des générations de spectateurs, Méchantes filles est ce film par excellence sur l’expérience du lycée. La hiérarchie sociale, les rumeurs, c’est couvert dans un petit film qui vous dit d’être fidèle à vous-même. Le film est devenu un classique culte, s’est mérité une suite, une comédie musicale et un film basé sur ladite comédie musicale qui est actuellement en préparation ! Mais d’après Entertainment Weekly, il y a une personne qui ne trouve pas tout ça « si cher », et c’est Rosalind Wiseman.





Pour ceux qui ne sont pas au courant, Wiseman a écrit le livre Reine des abeilles et aspirantsqui a servi de base à Méchantes filles. Le livre a été écrit pour que les parents essaient de comprendre à quoi ressemble vraiment le monde des adolescentes. Lorsque Paramount a proposé un contrat en 2002, Wiseman a signé, vendant ses droits cinématographiques pour 400 000 €. Le contrat comprenait des bénéfices nets, des gains résiduels qui dépendaient du succès du film au box-office. Mais selon Wiseman, Paramount affirme qu’aucun bénéfice net de ce type n’a été généré, donc aucun bénéfice à partager avec elle en tant qu’auteur. Après tant d’années, Wiseman a finalement eu le courage d’appeler le bluff de Paramount. L’auteur a parlé de l’expérience avec le New York Post.

« Pendant si longtemps, j’étais si silencieux à ce sujet, si silencieux, mais j’ai juste l’impression que l’hypocrisie est trop. Je pense qu’il est juste pour moi de pouvoir être indemnisé d’une manière ou d’une autre pour le travail qui a changé notre culture et changé l’air du temps. Au fil des ans, Tina a parlé avec tant d’éloquence des femmes qui soutiennent d’autres femmes, mais il est devenu de plus en plus clair pour moi que, d’après mon expérience personnelle, ce ne sera pas l’expérience. Vous ne parlez pas seulement de soutenir les femmes, vous le faites réellement.

Tina Fey ne va pas non plus s’en sortir indemne dans ce gâchis. C’est Fey qui a parlé pour la première fois avec Wiseman de la signature des droits cinématographiques du livre. Selon Wiseman, Fey a traité l’expérience comme une sorte d’expérience « nous le faisons ensemble ». C’est ce qui a convaincu l’auteur de choisir Fey (et Paramount) plutôt que des offres de films concurrentes.





Mean Girls sur et hors écran

Paramount Pictures

Méchantes filles créé en avril 2004, avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert et Amanda Seyfried. Avec un budget de 17 millions de dollars, le film a rapporté 24,4 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, un succès surprise à l’époque ! Lorsque le film s’est terminé en septembre, il a rapporté 86,1 millions de dollars au pays et 43 millions de dollars à l’international. Le public et les critiques avaient des choses positives à dire sur le film. Le film est devenu une référence dans la culture pop, avec un long héritage sur les réseaux sociaux. Mais selon Wiseman, ce succès n’était pas suffisant pour donner à l’auteur sa juste part.

Wiseman a également évoqué un autre incident où un producteur de théâtre l’a contactée dans l’espoir de faire un Méchantes filles musical. L’agent de Wiseman a contacté Paramount et Fey, demandant que le projet aille de l’avant, mais a été refusé. Maintenant, l’auteur affirme que Paramount a refusé la comédie musicale afin de l’empêcher d’être payée, citant le contrat qui dit qu’elle n’a pas la propriété des droits.

«Ce qui est difficile, c’est qu’ils ont utilisé mon nom dans le Playbill. Et Tina, dans ses interviews, a dit que j’étais l’inspiration et la source, mais il n’y avait pas de paiement.

Comment Wiseman envisage de se lever

Wiseman et ses avocats demandent un audit des livres de Paramount concernant les bénéfices de Mean Girls. Son avocat, Ryan Keech, a commenté le Post.

«Je soupçonne que la plupart des gens seraient choqués de voir à quel point Rosalind Wiseman a été maltraitée. Et bien ainsi. Il est tout simplement honteux pour une entreprise disposant des ressources de Paramount d’aller jusqu’au bout pour refuser à Mme Wiseman ce à quoi elle a droit pour avoir créé ce qui est devenu l’une des franchises de divertissement les plus emblématiques du 25 dernières années.

Lorsqu’il a été annoncé qu’une adaptation cinématographique de la comédie musicale était en préparation, Wiseman a déclaré que Fey ne l’avait pas contactée à propos du projet. Alors que Fey et Tim Meadows sont sur le point de reprendre leurs rôles, les méchantes filles elles-mêmes ont renoncé à faire des apparitions après une offre « irrespectueuse ». Wiseman a commenté la situation.