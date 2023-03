The Owl House se prépare pour les grands jeux dans la bande-annonce finale de la série

Le destin des îles bouillantes est entre ses mains. Plus tôt dans la journée, Disney a sorti la bande-annonce du dernier épisode de La maison du hibou. La nouvelle a laissé Twitter bourdonner d’anticipation, tout le monde souhaitant que la date de première du 8 avril arrive plus rapidement. En attendant, vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.





La bande-annonce taquine tellement de choses qui se passent dans une si petite collection de clips. Luz retrouve Eda et King, Belos prépare sa vengeance et le collectionneur est prêt à jouer à une tonne de jeux. Nous voyons des visages plus familiers, qu’ils soient transformés en pierre ou sous forme de marionnette, et Luz est séparée de ses amis. Il y a aussi un moment de clignotement et vous allez le manquer où Eda et King passent en mode monstre, yeux brillants et rugissements puissants inclus ! La maison du hibou est certainement en train de monter en puissance pour sortir avec un bang !

La dernière fois que nous avons quitté notre jeune sorcière…

La dernière saison de La maison du hibou a frappé fort malgré seulement trois spéciales. Luz et ses amis venaient de rentrer dans les îles bouillantes du royaume humain pour découvrir ce qui était arrivé à tous les autres. Il s’avère que le collectionneur a transformé tout le monde en marionnettes afin de recréer toutes les aventures que son nouveau meilleur ami, King, lui a racontées. Pendant ce temps, la mère d’Amity, Odalia, a été épargnée et vit comme sa servante. Eda et Lilith sont également épargnées d’être transformées en marionnettes mais se cachent et essaient d’élaborer un plan. King ne veut pas blesser le collectionneur, car il sait au fond de lui qu’il n’est qu’un enfant. Belos revient dans l’image et prend le contrôle de la marionnette de Raine, puis commence à semer les graines du doute dans le collectionneur, le retournant contre King.

Les enfants atteignent ensuite l’école, où l’on découvre que tous les autres enfants de Hexside se sont cachés dans l’ancien bâtiment. Mais il est gouverné par Boscha et Kikimora. Après une bataille, les enfants parviennent à convaincre le reste des étudiants de se soulever contre Kikimura. Luz et sa mère ont un cœur à cœur, et le Palisman de Luz éclot enfin ! La petite créature changeante s’appelle Stringbean, puis le groupe part à la recherche du collectionneur.

Les bizarres ont besoin de se serrer les coudes

Depuis La maison du hibou créé en 2020, il a résonné auprès de tant de personnes. Des membres LGBTQIA + aux nerds du livre, en passant par les sorcières de toutes sortes, c’était un spectacle Disney très apprécié. Cela l’a rendu d’autant plus choquant lorsqu’il a été annoncé que la troisième saison devait être composée de trois émissions spéciales plutôt que d’une liste complète d’épisodes. Selon le créateur de la série, Dana Terrace, les dirigeants de Disney ont estimé que la série « ne correspondait pas à la marque Disney ». Terrasse élaborée dans un post Reddit.

« En fin de compte, il y a quelques hommes d’affaires qui supervisent ce qui correspond à la marque Disney et un jour, l’un de ces gars a décidé que TOH ne correspondait pas à cette » marque « . L’histoire est sérialisée (PEU comparée à n’importe quel anime lmao moyen), notre public est plus âgé, et cela ne correspondait tout simplement pas aux goûts de ce type. C’est ça! N’est-ce pas sauvage ? Me broie vraiment les tripes, me fait bouillir le cerveau, me donne des coups de pied dans les tibias, tout ça. C’est nul mais c’est comme ça. »

Malgré le triste dénouement de La maison du hibou, c’est au moins une bonne chose que l’équipe ait pu terminer la série, même si cela signifie que certains fils resteront ouverts à jamais. L’histoire de la télévision a une longue liste d’émissions qui se sont terminées par des cliffhangers ou des fins ouvertes, parce que le réseau a décidé de ne pas renouveler pour une autre saison. C’est devenu un phénomène plus courant à l’ère du streaming. Heureusement, les fans de La maison du hibou verra comment tout cela se termine. Luz et ses amis sauveront-ils la mise ? Sa famille retrouvée et sa vieille famille se réuniront-elles ? La finale pourra être visionnée dans son intégralité sur Youtube, le samedi 8 avril à 22h30 PST.