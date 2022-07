La vraie raison pour laquelle HBO Max a annulé "La femme du voyageur temporel"

hbo max

Avec un an en vigueur, HBO Max est devenu l’une des plateformes les plus importantes et La femme du voyageur temporel une de ses séries préférées. Mais maintenant, il a été annulé.

©IMDBLes protagonistes de The Time Traveler’s Wife

il y a tout juste un an hbo max est arrivé en Amérique latine pour la première fois et a fait sensation parmi les téléspectateurs. En effet, la plateforme a réussi à disposer d’un catalogue innovant apportant de nouvelles productions qui ont ravi des milliers de personnes. Entre films et séries, il a montré un contenu exceptionnel et, à son tour, partagé des longs métrages non originaux que beaucoup attendaient. Parmi eux se trouvent homme chauve-souris et ainsi de suite, Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Cependant, au-delà des productions non originales qui ont atteint le catalogue devenant un succès, HBO Max a aussi ses propres créations. L’un d’eux et le plus connu à ce jour est La femme du voyageur temporel, une mini-série de six épisodes très applaudie par le public. C’est le 15 mai dernier que cette bande est arrivée au service à la demande et a surpris tout le monde avec son intrigue innovante.

La femme du voyageur temporel est une adaptation du roman homonyme d’Audrey Niffenegger qui présente l’histoire de Henri DeTamble. Ce personnage est incarné par Théo James et il s’agit d’un homme qui souffre d’une maladie cérébrale rare qui le fait voyager dans le temps. Et, dans l’un de ses changements de réalité, le protagoniste rencontre Clare Abshire, le personnage joué par Rose Lesliequi est une femme qui le captive au point qu’à l’avenir, elle deviendra sa femme.

Mais, cet amour fait face à un grand défi : le voyage dans le temps d’Henry et comment cela affecte leur vie et leur relation. Sans aucun doute, c’est une histoire qui a réussi à attirer l’attention, mais qui ne continuera pas de la même manière. En effet, alors que la série ne montrait qu’un quart des romans originaux, HBO Max a décidé d’annuler La femme du voyageur temporel. Quelque chose qui a surpris tout le monde.

« Bien que HBO n’avancera pas avec une deuxième saison de The Time Traveler’s Wife, nous avons eu le privilège de nous associer aux maîtres conteurs Steven Moffat et David Nutte.r », a déclaré un porte-parole de hbo max dans une interview avec date limite pour donner l’annonce à laquelle les fans ne s’attendaient pas. Puis il a ajouté : « Nous sommes très reconnaissants pour votre passion, votre travail acharné et le soin que vous avez apporté à l’adaptation de ce livre bien-aimé. Nous remercions également Theo et Rose, ainsi que le reste de notre brillante distribution pour leurs performances sincères, qui ont complètement séduit le public.”.

Apparemment, c’est une décision inamovible. C’est que, depuis plus de La femme du voyageur temporel a su capter une certaine partie du public, il n’avait pas l’audience nécessaire pour que la plateforme parie à nouveau dessus. De même, les critiques spécialisés n’ont pas été entièrement favorables à la fiction et, pour cette raison, la société a décidé de terminer l’histoire telle qu’elle était dans sa première partie.

