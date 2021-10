Le tueur de « Babes In The Wood » s’est déclaré coupable 30 ans avant sa condamnation, selon les experts

Le tueur de « Babes in the Wood » a révélé sa culpabilité plus de 30 ans avant sa condamnation, selon des experts en langage corporel, linguistique et psychologie. Voyez-les révéler les signes révélateurs ici :

Des amis de neuf ans, Karen Haddaway et Nicola Fellows, ont été agressés sexuellement et étranglés à mort dans une forêt de Brighton, au Royaume-Uni, en 1986 – dans ce qui est devenu le meurtre de Babes in the Wood.

Russell Bishop, un couvreur de 20 ans à l’époque, a été inculpé de meurtres mais acquitté plus tard par le tribunal.

Il a fallu plus de 30 ans et un changement de loi, pour lequel les familles des filles se sont battues, avant que Bishop ne soit condamné lors d’un nouveau procès en 2018. Cependant, les experts qui ont analysé d’anciennes séquences d’interviews pensent que sa culpabilité était évidente depuis le début.

Il n’a été condamné qu’en 2018. Crédit: PA

Dans une interview télévisée à la suite de son premier procès en 1987, il y a des signes physiologiques clairs qu’il cache quelque chose, selon l’expert en langage corporel Dr Cliff Langley.

Revoir les images en série Semblant, il a dit : « Il y a une anxiété qui est sous la surface et cela est indiqué par une augmentation de la pause des clignements.

« Cela signifie qu’il réfléchit fort, car le fait de cligner des yeux, lorsqu’il augmente en rythme, est une indication de la charge cognitive.

« Si on surveille aussi sa poitrine, on voit une augmentation de la respiration du haut de la poitrine. Normalement, quand on est à l’aise, on respire par le ventre. C’est pourquoi sur un polygraphe, ils ont deux sangles, ils en ont une autour de l’abdomen, et un autour de la poitrine. Et ainsi ils peuvent déterminer si la respiration change, vers le haut de la poitrine, ce qui signale l’anxiété.

« Maintenant, nous n’avons pas besoin d’un polygraphe, car nous pouvons observer cette respiration, depuis la poitrine ici, avec la montée et la descente de ses vêtements. Ainsi, combinés à un clignotement rapide et à la respiration du haut de la poitrine, nous pouvons être assez confiants que l’anxiété a augmenté à ce stade. »

Le choix de la langue de Bishop était également assez révélateur, selon le professeur de linguistique Dawn Archer. En particulier, son affirmation selon laquelle il n’avait «rien à cacher» suggérait tout le contraire.

Nicola et Karen ont été agressées sexuellement et étranglées. Crédit : PA

Elle a expliqué: « Nous avons un choix de mots vraiment intéressant ici parce que pourquoi mentionneriez-vous quelque chose comme se cacher, personne ne parle de se cacher?

« Vous vous cachez parce que vous avez une raison de vous cacher, et ce qu’il fait est enregistré pour dire qu’il n’a pas de raison de se cacher.

« C’est lui qui introduit cette idée de se cacher, que nous associons en tant que culture à cette idée de culpabilité et de honte. »

Se concentrant sur les schémas de son discours, elle a poursuivi: « Remarquez que nous recevons également des formulaires complets de lui à ce stade – » Ils savaient depuis le début que je n’avais pas fait cela « au lieu de » Je n’ai pas fait cela « .

« Nous associons parfois cette forme complète à des tentatives de tromperie, car nous passons en mode convaincre. »

Il a finalement été condamné à un minimum de 36 ans de prison. Crédit : découverte+

Bishop a finalement été reconnu coupable du meurtre de Karen et Nicola 32 ans après les crimes horribles. Le décrivant comme un « pédophile prédateur » qui a soumis ses victimes à « une terreur inimaginable dans leurs derniers instants », le juge a condamné Bishop à deux peines d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 36 ans.

Le psychologue légiste Kerry Daynes a déclaré que Bishop était l’étoffe des cauchemars.

Elle a déclaré: « Il est l’un de ces rares personnages de type croque-mitaine contre lesquels nous avertissons tous les enfants, et il est définitivement l’étoffe des cauchemars des parents.

« Il est également l’un des détenus britanniques les plus anciens et il n’aura plus jamais la liberté d’offenser. »