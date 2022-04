Netflix vient d’annuler une série qui a créé une nouvelle saison il y a moins de 2 mois

Netflix

Netflix poursuit son chemin vers le renouvellement après la chute des utilisateurs et a récemment confirmé l’annulation d’une série qui a sorti de nouveaux épisodes il y a quelques semaines.

© GettyNetflix vient d’annuler une série qui a créé une nouvelle saison il y a moins de 2 mois.

Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour le service de streaming Netflix, puisqu’ils ont annoncé une baisse de 200 mille abonnés qui pourraient être des millions dans les mois à venir. Pour contrer cette situation, ils ont signalé une stratégie d’un plan moins coûteux, mais en même temps ils font attention à leur catalogue avec de grandes premières, mais aussi avec des annulations de titres, comme cela s’est produit ces dernières heures.

La plateforme considère que l’une des raisons de la baisse des utilisateurs tient à la qualité de son contenu, c’est pourquoi elle a pris la mesure des programmes de désinscription qui ne répondent pas aux attentes de l’entreprise. Jusqu’à présent cette année, ils ont déjà dit au revoir à Gentefied, New Life, The Babysitters Club, Archive 81, Diablero, On The Verge Oui Cité des fantômesmais maintenant aussi ils ont annulé élever dion ou, comme on l’appelle en Amérique latine, Comment élever un super-héros.

Cette série, créée par Carol Barbee, a été créée le 4 octobre 2019 et dans les mois suivants, son renouvellement a été annoncé pour une saison 2, arrivée le 1er février de cette année. C’est étrange que Netflix décident d’interrompre brusquement une émission si peu de temps après son lancement, mais ce n’est pas la première fois, puisque depuis un an c’est une pratique que le streaming a mise en place en n’ajoutant pas les chiffres d’audience estimés dans ses 28 premiers jours.

Sammi Haneyl’un des protagonistes de élever dionétait qui a annoncé son annulation via son compte Instagram. Là, il a écrit : « C’est triste de dire qu’Élever Dion est annulé. Merci pour tout le soutien incroyable que nous avons reçu de tous nos merveilleux fans ! »mais a également précisé que son public ne pouvait pas être le principal problème : « La saison 2 a été un succès, tout comme la saison 1, même si on ne regarde que le nombre de personnes qui ont tout regardé et qui ont voulu une saison 3 ! ».

« Raising Dion suit l’histoire d’une femme nommée Nicole élevant son fils Dion après la mort de son mari Mark. Les drames normaux d’élever un enfant en tant que mère célibataire sont amplifiés lorsque Dion commence à manifester diverses capacités de super-héros magiques. Nicole doit maintenant garder les superpouvoirs de son fils un secret avec l’aide du meilleur ami de Mark, Pat, et protégez Dion des gens qui l’exploitent tout en découvrant l’origine de ses capacités. »il a avancé son synopsis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂