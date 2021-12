« Emily in Paris » aura la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Emilie à Paris« Est sorti sur Netflix uniquement le mercredi 22 décembre 2021, mais les fans de la série Darren Star et les utilisateurs du service de streaming demandent déjà un troisième volet qui répond aux questions laissées par le précédent.

Dans les premiers épisodes de fiction mettant en vedette Lily Collins, la jeune cadre originaire de Chicago entame une nouvelle étape à Paris et doit concilier carrière, amitiés et amour, ce qui n’est pas une mince affaire, surtout lorsqu’elle tombe amoureuse du petit ami de sa première amie en France.

Alors que dans la deuxième saison de « Emilie à ParisEmily trouve sa place dans la Ville Lumière, mais les séquelles d’une nuit de passion pourraient lui causer des ennuis. Alors y aura-t-il un nouvel épisode ?

« EMILY A PARIS », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix Il n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la comédie dramatique, mais apparemment dans le dernier chapitre, où Emily se retrouve à la croisée des chemins lorsqu’une confrontation commence lors d’un défilé de mode à Versailles qui pourrait définir l’avenir de Savoir et de la sienne, la jeune exécutif pourrait rester plus longtemps à Paris.

De plus, divers membres de la distribution et de l’équipe de production ont suggéré que « Emilie à Paris« Aura une troisième saison. Lily Collins Il a dit au revoir au deuxième volet avec un message encourageant sur son compte Instagram :

« Au revoir Paris ! Je me sens très chanceux d’avoir passé ces derniers mois dans cette belle ville. Je pars d’ici rempli de tant de souvenirs incroyables, de moments spéciaux avec ma famille, d’une appréciation sans fin pour notre incroyable équipe dévouée et talentueuse, et un autre officiellement au cours de la saison ! Je suis très heureux de le partager avec vous tous bientôt. On rentre à la maison, mais on va garder un petit bout de nous ici jusqu’à la prochaine fois…«

Collins a également déclaré à Glamour : « J’espère que les téléspectateurs se retrouveront davantage dans différents personnages et se sentiront vus et représentés dans la série. Et j’espère que nous aurons une troisième saison, car j’espère vraiment que nous pourrons revenir en arrière et recommencer.”.

De son côté, la costumière de «Emilie à Paris», Marylin Fitoussi, a révélé à ELLE qu’elle avait déjà des idées de garde-robe pour la troisième saison. « Mon rêve pour la saison 3 serait de recycler les costumes. [de] Saison 1. Je ne sais pas si nous pouvons faire ça, mais je rêve d’apporter certaines des tenues les plus emblématiques de Lily à l’atelier de recyclage et de voir ce qu’elles peuvent fabriquer, découper et faire.”.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réponse des utilisateurs et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils influencent le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Gabriel et Emily sous la pluie dans la deuxième saison d’« Emily à Paris » (Photo : Netflix)

QUAND SORTIE LA SAISON 3 « EMILY IN PARIS » ?

Oui Netflix renouveler « Emilie à Paris« Pour une troisième saison, il est fort probable que les nouveaux épisodes sortiront sur la plateforme de streaming à la fin de la 2022.