« Luis Miguel, la série » 2 Chapitre 3 EN LIGNE EN DIRECT: comment et à quelle heure voir le nouvel épisode

La deuxième saison tant attendue de «Luis Miguel, la série»Créée dimanche dernier 18 avril sur Netflix et reprise de l’histoire du Sol de México en alternance d’événements des années 90 et 2000, où le célèbre chanteur apparaîtra plus mature et dans le meilleur moment de sa carrière musicale.

Dans les deux premiers épisodes, après la mort de Luisito Rey, Luismi devient obsédé par la découverte de la vérité sur la disparition de sa mère tout en se battant pour obtenir la garde de son jeune frère Sergio.

Hugo lui conseille de ne pas se laisser consommer par sa recherche de Marcela, ce qui l’a même amené à mettre fin à sa relation avec Erika, et après avoir découvert une partie de ce qui s’est passé dans la maison de Las Matas, Luis Miguel abandonne la recherche et continue avec son durée de vie.

Dans le chapitre « Silent Night », Luis Miguel rencontre sa fille Michelle Salas (Valery Sais). (Photo: Camila Jurado / Netflix)

COMMENT ET À QUELLE MOMENT VOIR LA SAISON 2 DE «LUIS MIGUEL, LA SÉRIE»?

Le troisième épisode de la deuxième saison de « Luis Miguel, la série»Sera présenté en première ce dimanche 25 avril à Netflix. Le nouveau chapitre sera disponible aux moments suivants par pays:

Argentine: 22h00.

Brésil: 22h00.

Chili: 22h00.

Colombie: 20h00.

Pérou: 20h00.

Mexique: 20h00.

États-Unis: 17 h 00 (PT) / 20 h 00 (HE)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE «LUIS MIGUEL, LA SERIE»?

Le thème musical du troisième chapitre de la deuxième saison de la « Luis Miguel, la série«Sera« Suave », un autre hit du chanteur mexicain en 1992, extrait de l’album Aries.

Après avoir rencontré sa fille Michelle Salas à la fin de l’épisode précédent, cette semaine se concentrera sur l’accident d’Alex, le frère de Luis Miguel. De plus, la jalousie suscitée chez le chanteur, le succès de Cristian Castro.