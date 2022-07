Squid Game devient la première émission en langue non anglaise à recevoir une nomination aux Emmy Awards pour une série dramatique exceptionnelle

Jeu de calmar continue de choquer le monde avec des exploits monumentaux, devenant désormais la première émission non anglophone à recevoir une nomination aux Emmy Awards pour la série dramatique exceptionnelle. Dans l’ensemble, l’émission a décroché 14 nominations, Lee Jung-jae étant reconnu dans l’acteur principal exceptionnel dans une catégorie de série dramatique.

L’émission, qui a suivi 456 concurrents alors qu’ils participaient à des jeux de la vie ou de la mort pour 45,6 milliards de wons, a été un succès massif et inattendu pour Netflix. Aujourd’hui, la série est la série Netflix la plus regardée de tous les temps. Hwang Dong-hyuk a créé le spectacle et a joué des talents prometteurs comme Park Hae-soo, Hoyeon, Oh Yeong-su, Wi Ha-Joon, Heo Sung-tae et, bien sûr, Lee Jung-jae. Le casting est devenu sensationnel du jour au lendemain et les fans ont rapidement réclamé une suite à la série.

Parmi les autres nominations pour l’émission, citons la réalisation exceptionnelle pour le premier épisode, Feu rouge, feu vert, Musique du titre principal originale exceptionnelle pour le compositeur Jung-Jae-il; Acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique pour Park Hae-soo; Meilleure actrice dans un second rôle pour Jung Ho-yeon ; Actrice invitée exceptionnelle pour Lee You-mi; et Écriture exceptionnelle pour le créateur de la série Hwang Dong-hyuk.

Les 74e Primetime Emmy Awards auront lieu le 12 septembre, alors assurez-vous de vous connecter et de découvrir combien de récompenses Jeu de calmar et l’équipage peut repartir avec cette nuit.

La Jeu de calmar L’univers s’agrandit

Après la sortie et l’accueil écrasant du premier Jeu de calmar saison, il n’est surprenant pour personne que Netflix ait tenu à financer une autre saison. Le mois dernier, Jeu de calmar La saison 2 a été officiellement annoncée et est actuellement en préparation. Dans un déclaration publiée sur TwitterHwang Dong-hyuk a partagé son enthousiasme pour une nouvelle saison et a remercié les fans de la série pour leur soutien.

« Il a fallu 12 ans pour donner vie à la première saison de » Squid Game « l’année dernière. Mais il a fallu 12 jours pour que » Squid Game « devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. En tant que scénariste, réalisateur et producteur de » Squid Jeu », un grand bravo aux fans du monde entier. Merci d’avoir regardé et aimé notre émission. Et maintenant, Gi-hun revient. Le Front Man revient. La saison 2 arrive. L’homme en costume avec ddakji pourrait être de retour . Vous serez également présenté au petit ami de Young-hee, Cheol-su. Rejoignez-nous une fois de plus pour un tout nouveau tour.

Une deuxième saison de l’émission la mieux notée était inévitable. Cependant, plusieurs autres projets sont en cours auxquels les fans ne s’attendent peut-être pas. Hwang a travaillé avec Netflix pour créer une émission de style faux documentaire inspirée du succès de Jeu de calmarintitulé, Le meilleur spectacle de la planète. Hwang a déclaré que la comédie était basée sur son expérience d’avoir été mis sous les projecteurs suite au succès rapide de sa série.

De plus, Netflix a annoncé une série de concours de réalité, Jeu de calamar : le défi, qui organise actuellement des appels de casting ouverts. La série de dix épisodes suivra 456 joueurs en compétition pour 4,56 millions de dollars, la plus grande cagnotte de toutes les séries de compétitions de téléréalité jamais réalisées. Compte tenu de l’expansion rapide du Jeu de calmar univers, ne soyez pas surpris si vous voyez bientôt encore plus de retombées de la série.