L’acteur de Netflix qui demande 10.000 euros pour révéler le numéro de téléphone d’Úrsula Corberó

le célébrités les plus reconnus sont habitués à rencontrer les fans envahissent votre vie privée. C’est que, bien qu’ils soient des personnes publiques, bien des fois certains followers se dépassent et veulent en savoir un peu plus sur l’intimité de cet acteur ou chanteur qui les passionne tant. Cette fois, le tour était Ursula Cobero, la figure espagnole dont les fans sont devenus fous lorsqu’ils ont vu une possibilité de obtenir son numéro de téléphone.

C’était l’acteur Brays Efe, protagoniste de la série Netflix titré Paquita Salas, qui a partagé une conversation avec son amie sur ses histoires Instagram. À travers de WhatsApp, vous ne voyez pas de messages texte écrits, mais vous pouvez voir quelque chose qui les définit complètement : des autocollants. Alors qu’Úrsula lui envoyait une photo de Tokyo, son personnage dans Le vol d’argentBrays a répondu avec un autocollant de lui-même dans une scène emblématique de la fiction de Javis.

L’acteur a écrit : « Autoréférentiel ». Et il semble que ce ne soient pas seulement les utilisateurs de Netflix qui utilisent les mèmes de leur série préférée parmi leurs chats, mais même les acteurs eux-mêmes apprécient leurs succès. Ce n’est pas pour moins : Le vol d’argent Elle a su devenir un véritable phénomène à travers le monde et l’interprète qui incarne le leader de La Banda n’a pas voulu rester en dehors des mèmes.

La même chose s’est produite avec Brays Efe, l’artiste qui a dirigé les trois saisons du faux documentaire dans lequel ils se sont démarqués Bethléem Cuesta, également actrice de Le vol d’argent, Lidia San José, Yolanda Ramos et Mariona Terés. Dans cette comédie, ils mettent en scène Paquita, l’une des vedettes espagnoles des années 90, cherchant désespérément de nouvelles stars après avoir perdu son principal client.

Après que l’acteur a publié l’image sur Instagram, il a de nouveau mis en ligne des vidéos parlant et a déclaré : « Hier soir, j’ai partagé une capture d’écran d’une conversation WhatsApp avec Ursula et la vérité est que Je me suis réveillé avec de nombreux messages de personnes du monde entier demandant leur numéro”. Avec l’humour qui le caractérise, il conclut avec sympathie : « Qui crois-tu que je suis? Pensez-vous que je vais trahir un de mes amis juste comme ça ? Que vais-je mettre n’importe qui dans la boîte aux lettres de quelqu’un d’autre ? Rien de tout ça, 10 mille dollars”.

