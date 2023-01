Las Combatientes sur Netflix est-elle une histoire vraie ?

Netflix

Le drame d’époque français sur la Première Guerre mondiale fait fureur sur Netflix. Mais est-ce une histoire vraie ? On vous dit !

©IMDBLes combattants

Les combattants Il est arrivé sur Netflix le 19 janvier. et c’est vite devenu une rage. La série, d’origine française, raconte l’une des histoires les plus excitantes, dramatiques et captivantes de ces derniers mois. Bien, Il se déroule pendant la Première Guerre mondiale et suit le malheur de quatre femmes pendant la guerre.

Ceci est dû au fait Les combattants suit quatre femmes piégées en France en 1914 pendant la Première Guerre mondiale et où leurs chemins vont se croiser pour, ensemble, lutter contre les terribles conséquences de la guerre. Il s’agit de Marguerite, une prostituée soupçonnée d’être une espionne, de Caroline, la femme d’un patron d’usine parti à la guerre.

Dans le groupe se trouvent également Agnès, la mère supérieure d’un couvent devenu hôpital militaire, et Suzanne, une jeune infirmière féministe en cavale depuis qu’un avortement a mal tourné. Sans aucun doute une histoire passionnante qui pourrait bien être vraie car ce qui se passe autour de l’intrigue principale est un fait réel.

Las Combatientes est-elle une histoire vraie ?

Cependant, au-delà du fait que tout ce qui entoure la bande est réel, son histoire principale ne l’est pas. Cécile Lorne a créé cette fiction autour de la Guerre car, après avoir vu un documentaire sur les contributions des femmes à la guerre, elle a remarqué qu’il n’y a pas de productions qui détaillent ces actions.

Pourtant, Lorne cherchait, au-delà du fictif, à ce que son projet soit historiquement parfait. C’est pourquoi il s’est fait aider par des historiens, deux conseillers historiques et un conseiller militaire. Avec les données qu’ils ont fournies, il a pu créer des personnages emblématiques car ils lui ont donné des informations sur la manière dont les femmes étaient actives pendant la guerre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?