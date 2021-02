Blackouts désastreux de Houston capturés depuis l’espace

De nouvelles photos satellites ont capturé les pannes de courant généralisées et désastreuses qui ont plongé la région de Houston dans l’obscurité cette semaine, lorsqu’un puissant système météorologique arctique a balayé l’État.

Des millions de résidents du Texas ont perdu de l’électricité lorsque la masse d’air polaire a frappé l’État le 13 février, selon un communiqué de la NASA. Plus d’un million de personnes dans la région de Houston étaient toujours sans électricité à 1 heure du matin le 16 février, lorsque le satellite de la centrale nucléaire Suomi a explosé et a mesuré les émissions de lumière nocturne et les réflexions de la région.

Une équipe de scientifiques du Goddard Space Flight Center (GSFC) de la NASA et de l’Universities Space Research Association (USRA) a traité les données pour produire un instantané des pannes de courant. Par rapport à une image prise avant la vague de froid, tôt le matin du 7 février, les taches tentaculaires de l’image du 16 février apparaissent d’un noir profond plutôt que d’un éclairage vif.

En rapport: 10 signes que le climat de la Terre est déraillé

Les images satellites montrent des pannes de courant au Texas le 16 février 2021. (Crédit d’image: NOAA via KXAN)

Les pannes de courant continuelles ont commencé lorsque les résidents du Texas ont allumé leurs appareils de chauffage, ce qui a entraîné une demande beaucoup plus importante sur le réseau électrique que ce qui est typique pour l’hiver, a rapporté l’Associated Press. En général, le Texas a une capacité de production d’environ 67 000 mégawatts en hiver, contre 86 000 mégawatts en été, lorsque les températures montent en flèche et que la demande énergétique de l’État culmine généralement.

Mais lorsque le système météorologique polaire a frappé, 28000 mégawatts de gaz naturel, de charbon et de centrales nucléaires et 18000 mégawatts de sources éoliennes et solaires sont tombés hors ligne, car les conduites d’alimentation en gaz ont gelé et certaines turbines ont cessé de tourner, selon l’AP. Dans les états froids du nord, ces sources d’énergie sont régulièrement protégées contre les conditions hivernales et les réserves d’énergie sont stockées avant les tempêtes; Le Texas n’a pas appliqué ces mêmes directives d’hivernage, a rapporté AP.

L’équipe NASA / USRA a documenté de nombreuses pannes de courant de cette manière, mais il est inhabituel de voir une telle panne de courant dans un pays développé, a déclaré Miguel Román, directeur de la Terre de l’Institut spatial à l’USRA, dans le communiqué. Il a également noté que le Texas est le seul État qui a isolé son réseau électrique du reste du pays, pour éviter la réglementation fédérale.

Les pannes liées aux conditions météorologiques ont déjà entraîné plusieurs décès au Texas, certaines personnes étant décédées en tentant de se réchauffer dans leurs maisons impuissantes, a rapporté l’Associated Press.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.