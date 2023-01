Cette application gratuite vous permet de savoir combien de temps vos vêtements mettront à sécher au soleil en fonction de la météo

in

Laundry Timer est une nouvelle application pour Android qui estime le temps de séchage de vos vêtements

Vous pouvez savoir combien de temps il faudra pour sécher vos vêtements suspendus au soleil si vous utilisez l’application appropriée

rejoindre la conversation

Nous avons déjà longuement parlé des meilleures applications météo, celles qui sont nos préférées et celles qui offrent des fonctionnalités utiles comme les alarmes de pluie et d’orage. Et pourtant, de temps en temps de nouveaux outils qui continuent de nous étonner, comme c’est le cas de minuterie de lessive.

Il s’agit d’une application basée sur un concept si simple qu’il est frappant de voir que personne n’y avait pensé auparavant : c’est un application météo qu’après avoir connu notre emplacement et l’état du temps, il est capable de estimer combien de temps il faudra pour sécher les vêtements doublés a l’extérieur.

Laundry Timer : l’appli qui estime le temps de séchage de vos vêtements

Bien qu’elle ressemble à une simple application, elle cache plus de secrets qu’il n’y paraît à première vue. L’application prend en compte différentes conditions climatiques locales pour faire votre devis, à partir de température, énergie solaire, pourcentage d’humidité, vitesse du temps ou nébulosité.

D’autre part, il montre différentes estimations de temps selon le tissu : les plus épais mettront plus de temps à sécher que les plus fins.

Son interface est très simple et bien qu’il soit en anglaisC’est assez facile à comprendre. Dès que vous ouvrirez l’application pour la première fois, vous devrez entrez l’emplacement manuellement ou autorisez l’application à calculer automatiquement la position.

Ensuite, il affichera un page avec les conditions météorologiques actuelles au sommet, et le temps de séchage estimé des vêtements dans la moitié inférieure de l’écran, avec les temps nécessaires pour chaque type de tissu.

L’application permet également utiliser des minuteries que automatiquement ils avertiront lorsqu’il est estimé que la température pourrait être sèche en fonction des conditions météorologiques. Pendant tout ce temps, l’application peut informer sur Conditions adverses comme la pluie ou les rafales de vent au cas où il serait nécessaire de ramasser les vêtements plus tôt que prévu.

Et si les estimations générées par l’application ne sont pas assez précises, La minuterie de blanchisserie vous permet également de calibrer les minuteriesafin qu’ils s’adaptent mieux au type de vêtement de chaque utilisateur.

l’application est complètement libre, bien qu’il contienne quelques publicités. Ne comprend pas les paiements dans l’application et est compatible avec la plupart des téléphones Android. Il se peut télécharger via le Google Play Store.

Télécharger sur Google Play | minuterie de lessive

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?