La victime de Jimmy Savile dit que Steve Coogan pourrait « se battre » dans une nouvelle série

Beaucoup de ses victimes étaient mineures, et il s’est attaqué aux personnes vulnérables et a utilisé son pouvoir pour se cacher à la vue de tous tout au long de sa carrière.

Sylvia Edwards avait 18 ans lorsque Savile l’a pelotée devant la caméra Top des pops en 1976. Elle a donné Le Jugement son soutien et a parlé aux créateurs de l’émission de ses expériences; cependant, elle doute que Coogan puisse dépeindre le « côté sinistre » de Savile, qualifiant le Jim va le réparer présentateur « l’être humain le plus dégoûtant qui ait jamais été mis sur cette terre ».

Le Jugement est écrit par Neil McKay, qui a déjà dramatisé la vie de criminels dont Stephen Port dans Quatre vies et Myra Hindley et Ian Brady dans See No Evil: Les meurtres des Maures.