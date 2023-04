Lucía Gómez Robledo: les vertus de How to Survive Single, sur Prime Video

Première vidéo

L’actrice mexicaine a parlé des choses qu’elle a aimées dans la troisième saison.

© Prime VidéoLucía Gómez Robledo donne vie à Mafer dans la série Prime Video

La troisième saison de Comment survivre célibataire est maintenant disponible sur Prime Video et la série, mettant en vedette tatouage Alexandre, Sébastien Zurita et Lucie Gomez Robledo explore les thérapies, les émotions et on en parle avec Robledo, qui donne vie à Mafer.

La saison 3 suit Sebastián Ybarra de plus près alors qu’il a des aventures, notamment rendre visite à un ex-rendez-vous amoureux, sortir avec trois personnes en même temps et tomber amoureux de la sœur de son meilleur ami : « Au lieu de réparer sa vie avec une thérapie, il la bouleverse avec cette nouvelle romance. Tout va exploser lorsque Sebastián Ybarra reçoit une nouvelle totalement inattendue« , dit le synopsis.

« Dans cette troisième saison, Sebastián est en psychanalyse et essaie de comprendre ce qui lui arrive. Je pense que tout cela sont des messages super positifs et nécessaires pour une génération qui a déjà levé le tabou de la thérapie et qui nous permet vraiment de comprendre que le célibat n’est pas la solitudece n’est pas un drame de « rester », on est bien avec soi, en couple ou seul, dans les deux cas il y a nos familles, nos amis« , souligne Lucía sur les vertus de ce que la série comique et dramatique explore.

A propos de son personnage et s’il a évolué avec elle, Lucía rappelle que lors de la première saison, le désir de mariage de Mafer a coïncidé avec le mariage de l’actrice dans la vraie vie et même si dans cette troisième saison sa vie personnelle ne correspond plus à celle de son personnage, elle peut comprendre tout ce qu’elle a traversé.

« J’applaudis beaucoup à ce qu’elle a décidé (de se séparer), même si sa relation avec Daniel était déjà terminée. Si la relation est mauvaise, il vaut mieux s’éloigner avant de se marier simplement parce que c’était le plan (…) donc je pense que c’est un exemple magnifique et important que si les choses ne vont pas bien, quel que soit le moment, vous êtes dans cette relation depuis des années, portez une robe de mariée, si les choses ne vont pas bien, elles ne le sont pas et vous passez en premier et je pense qu’en général la série le gère de manière très cool« souligne Robledo.

En plus de Comment survivre célibatairedans Prime Video, Lucía a d’autres projets, tels que Tomber à nouveauavec Kate del Castillo, sur Vix et en novembre, il présentera son premier film de la terreur appel Nous jouerons dans la forêt.

