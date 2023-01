Nouvelles images d’entropie de la société cinématographique

Le réalisateur et scénariste primé Eddie Alcazar et le magnat du jeu vidéo britannique Paul Wedgwood se sont associés pour lancer la société de production cinématographique indépendante Entropy Pictures. La société vise à adopter une approche transmédia pour développer les propriétés intellectuelles et se concentrera sur la connexion d’histoires uniques avec un public à la recherche de nouvelles offres audacieuses.





Wedgewood dit, à propos de ses efforts avec Alcazar,

« Je veux travailler avec les conteurs les plus talentueux de l’industrie – et Eddie est, bien sûr, dans cet échelon supérieur d’écrivains/réalisateurs de nouvelle génération aux multiples talents qui défient vraiment le public. »

Entropy Pictures aura son siège social à Los Angeles et à Londres et vise à réaliser trois à cinq films par an. Les fourchettes budgétaires des films sur la liste Entropy varieront en fonction de la taille et de la portée des projets individuels, la plupart étant destinés à être des films à budget moyen.

États de Wedgewood,

FILM VIDÉO DU JOUR

« En tant qu’entreprise, nous nous considérons comme hyper-créatifs, agiles et collaboratifs. Eddie, Nick et moi-même sommes des créateurs dans l’âme et avons des projets complexes que nous allons développer et entretenir avec beaucoup de soin. Alors que le paysage cinématographique continue de changer et d’évoluer, notre approche pour défendre un matériel distinctif et donner vie à nos visions créatives est ce qui nous motive. Je suis ravi de commencer cette nouvelle entreprise passionnante avec Eddie et Nick et de travailler de manière créative et collaborative pour créer une marque spécialisée.

Nick Bridger, directeur de studio vétéran, a été nommé responsable du développement et de la production de la société. James Allen, un producteur exécutif expérimenté, qui a travaillé sur toutes les productions d’Alcazar, rejoindra également le studio.





Le premier film d’Entropy Pictures sera un thriller d’animation/live-action

Pixabay

Le premier film sorti d’Entropy Pictures est le thriller hybride live-action / animé Absolute. Le film sera écrit, réalisé et produit par Alcazar, avec Wedgwood comme producteur. Absolute est l’histoire de deux amis d’université qui travaillent sur un appareil qui changera la relation de l’humanité avec l’univers.

Lorsque l’un des amis est confronté à une rupture amoureuse dévastatrice, il choisit d’entrer dans le portail qu’ils ont créé à la recherche d’une meilleure version de son ex-petite amie. Le tournage du film est prévu cet été et le financement est en place. Alcazar dit à propos du film,