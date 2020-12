L’atterrisseur lunaire chinois Chang’e 5 n’est plus après avoir réussi à accrocher des roches lunaires

De la Chine Chang’e 5 atterrisseur a atterri sur la lune et a collecté les premiers échantillons lunaires en près de 50 ans, mais maintenant les lumières se sont éteintes.

L’atterrisseur Chang’e 5 était un élément crucial de l’audacieuse mission de retour d’échantillons de la Chine. Cela a fait un descente époustouflante et atterrissage en douceur dans l’Oceanus Procellarum de la lune, ou « Ocean of Storms », le 1er décembre avant de mener des échantillonnages et d’autres expériences scientifiques.

Le soleil s’est couché sur le vaisseau spatial à énergie solaire, qui a atterri près du pic volcanique Mons Rümker, au nord-ouest de la face proche de la Lune, vendredi 11 décembre. Sans les unités de chauffage à radio-isotopes portées par le Chang’e 3 et Chang’e 4 atterrisseurs, l’électronique et les systèmes sur Chang’e 5 succomberont à des températures aussi basses que moins 310 degrés Fahrenheit (moins 190 degrés Celsius).

Cependant, il semble que le vaisseau spatial ait déjà cessé de fonctionner. Les rapports indiquent que l’atterrisseur a été endommagé lorsqu’il a servi de rampe de lancement pour la mission. véhicule d’ascension pour décoller de pour atteindre l’orbite lunaire basse le 3 décembre.

Le véhicule de remontée transportait les échantillons recueillis par le foret de l’atterrisseur et le bras robotique et les a livrés à l’orbiteur de Chang’e encerclant la lune. Des caméras sur l’atterrisseur ont capturé le décollage du véhicule d’ascension, qui a commencé avec un mécanisme à ressort avant l’allumage du moteur 3 000 Newton du bloqueur.

L’atterrisseur a réussi à envoyer les données sur Terre, mais n’a pas mené d’activités depuis. Les trackers de radio amateur ont également n’a détecté aucun signal depuis l’atterrisseur depuis le décollage du véhicule de remontée.

La perte apparente de l’engin spatial n’est ni un choc ni une défaillance imprévue: les ingénieurs et scientifiques chinois s’attendent à ce que l’atterrisseur subisse des dommages lors du dangereux lancement de l’ascension. L’atterrisseur avait atteint ses objectifs et joué pleinement son rôle dans la mission complexe de 23 jours.

En plus de collecter environ 4,4 lb (2 kilogrammes) d’échantillons, l’atterrisseur a mené des expériences avec un radar pénétrant le sol, qui fournira des informations sur les couches sous le site d’atterrissage. Un spectromètre d’imagerie a analysé la composition du régolithe de surface tandis qu’une caméra panoramique a fourni vues brillantes et détaillées d’Oceanus Procellarum chacun réalisé en assemblant 120 photos.

Une autre expérience détectée poussière chargée électriquement sur le site d’atterrissage à l’aide d’un instrument appelé microbalance à cristal de quartz . Les scientifiques ont émis l’hypothèse que le impact du véhicule d’ascension sur la surface lunaire le 7 décembre aurait pu transporter de la poussière à proximité de l’atterrisseur Chang’e 5, où les instruments de l’engin spatial l’auraient peut-être détectée, mais avec les dommages de l’atterrisseur, de telles observations ne semblent plus possibles.

La NASA est particulièrement curieuse sur les défis potentiels causés par la poussière lunaire soulevée par les atterrissages avant le projet de l’agence de renvoyer des astronautes sur la lune d’ici 2024 via le programme Artemis.

L’orbiteur Chang’e 5 mendier une n son voyage retour sur Terre le 12 décembre, emportant avec elle une capsule de rentrée contenant les échantillons lunaires collectés. L’atterrissage sur Terre est prévu vers le 17 décembre.

