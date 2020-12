Boba Fett pourrait prendre la vedette de Din Djarin dans «  The Mandalorian  »

Ces derniers jours, des rumeurs ont commencé à circuler sur le départ éventuel du personnage principal de ‘The Mandalorian’, interpreté par Pedro Pascal, à remplacer comme figure principale par Boba Fett.

La rumeur survient après qu’il est devenu connu que Pedro Pascal avait quelques différences avec l’équipe créative de ‘The Mandalorian’ pendant le tournage du Deuxième Saison, puisqu’il cherchait plus de temps à l’écran sans le casque de son personnage, Din Djarin, mieux connu comme j’envoie.







Au fur et à mesure que la série a suivi son cours, il a été démontré que Mandaloriens ils ne doivent pas nécessairement porter leur casque tout le temps, comme il l’a dit Bo-katan, interprétée par Katee sackhoff dans l’épisode, ‘L’héritière’De plus, Pedro Pascal a pu montrer son visage plus longtemps lors du dernier épisode où il s’infiltre dans une raffinerie contrôlée par l’Empire.







Avant la série d’annonces sur les nouveaux spectacles dans l’univers de ‘Guerres des étoiles’, des rumeurs sur la pertinence de Boba Fett dans ‘The Mandalorian’ augmenté, car beaucoup s’attendaient à ce qu’il ait son propre retombées après sa performance surprenante.







Maintenant, les adeptes de la série pensent que Boba Fett, interpreté par Temuere MorrisonJe serais prêt à prendre la place de Vacarme Djarin en tant que protagoniste de ‘The Mandalorian’ au cas où un problème surviendrait entre Pascal et Jon Favreau.

Le prochain épisode et la finale de la saison de ‘The Mandalorian’ va venir a Disney + vendredi prochain, concluant le drame sur ce qui arrivera à Bébé yoda.