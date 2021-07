The Haunting Of Hill House Saison 3 : Date de sortie, mise à jour Cast et Letest

– Publicité –



Des nouvelles inquiétantes arrivent en 2021. Selon le créateur Mike Flanagan, Netflix ne prévoit pas de sortir un troisième volet de la série Hauntings of…. Le manoir Haunting of Bly était une histoire de fantômes, tandis que 2018 a amené The Haunting of Hill House. Flanagan continue de raconter des histoires effrayantes. Le dernier opus est basé sur The Turn of the Screw d’Henry James. Il nous présente Dani Clayton (Victoria Pedretti), une gouvernante qui s’occupe des Wingrave, deux enfants orphelins aux secrets secrets.

Beaucoup se sont interrogés sur l’avenir de la troisième saison après avoir vu les neuf épisodes. Flanagan vient de publier ses derniers commentaires sur un autre épisode de Haunting of…franchise.

Une troisième saison n’est pas en préparation.

La popularité de The Haunting of… a été écrasante. Cependant, la saison 3 ne fait toujours pas de doute. les rumeurs d’une troisième saison ont été écrasées par Flanagan le 23 décembre. Flanagan a répondu à la question d’un fan en disant: « Pour le moment, il n’y a aucun plan pour des chapitres supplémentaires. » Nous continuerons à travailler sur d’autres projets @intrepid en 2021, nous ne serons donc pas surpris si les choses changent. Nous informerons tout le monde si les choses changent ! Intrepid est sa société de production, Intrepid Pictures.

Le tweet de Flanagan était le premier signe qu’il y avait encore de l’espoir pour une troisième saison. Les fans ont dû attendre la saison 2 en février 2019, quatre mois après les débuts de The Haunting of Hill House. Variety a rapporté que Netflix avait signé un vaste accord pluriannuel avec le créateur de la série Mike Flanagan et le producteur exécutif Trevor Macy lors du renouvellement de la série. Cela signifie que le service de streaming est ouvert à d’autres saisons ou projets des créateurs de l’émission.

La saison 3 serait probablement liée à Hill House et à Bly Manor.

Chaque saison a un lieu d’horreur différent, mais il y a beaucoup de points communs entre eux. Plusieurs membres de la distribution reviennent dans la série et pourraient être impliqués dans la troisième saison, notamment Henry Thomas, Pedretti et Oliver Jackson-Cohen. Aussi, Carla Gugino et Kate Siegel, les épouses réelles de Flanagan. Thomas a déclaré que bien qu’aucun des membres de la distribution OG ne soit inscrit pour la saison 3, il a déclaré à OprahMag.com « les histoires de l’univers hanté sont infinies ».

Flanagan a déclaré à ELLE.com qu’il y a très peu de hochements de tête mais qu’ils sont subtils. Il y aura des phrases familières dans le dialogue, mais il était important pour les acteurs et Victoria qu’elle essaie d’être aussi nouvelle que possible. Il y a quelques moments dans cette saison où ils se touchent, mais c’est plus dans les idées que dans des liens narratifs ou de personnages spécifiques.

Macy a déclaré à Vanity Fair que les saisons futures continueront d’adapter les livres d’horreur, qualifiant les deux premiers versements de « mélange littéraire ».

La nouvelle saison serait probablement diffusée en octobre.

Il est difficile de prédire quand un nouvel épisode de la série sera diffusé sans feu vert et sans projet pour un troisième. Bien qu’ils soient séparés de deux ans, The Haunting of Hill House, ainsi que The Haunting of Bly Manor, ont tous deux fait leurs débuts en octobre. Cela signifie que La hantise de [fill out the blank] pourrait faire ses débuts en octobre 2022. Les récents commentaires de Flanagan ont considérablement repoussé cette date de sortie.

