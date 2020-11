Oppo ne prévoit pas de lancer commercialement le téléphone enroulable nouvellement annoncé: rapport

Tendance FP25 nov.2020 13:29:21 IST

Il y a quelques jours, Oppo avait annoncé le concept de téléphone enroulable X 2021 lors de l’événement Inno Day 2020. Mais maintenant, la société chinoise a confirmé qu’elle ne prévoyait pas de lancer commercialement l’appareil enroulable dans un proche avenir. Le concept de X 2021 a montré qu’un smartphone avec un écran de 6,7 pouces pouvait s’étendre sur le côté pour offrir un écran de 7,4 pouces. Les téléphones enroulables formeraient des alternatives aux téléphones pliables. Mais Oppo retarde la fabrication des produits enroulables à une échelle commerciale.

Répondre à une requête par e-mail par publication technique Autorité Android, «Bien qu’il n’y ait pas de plan de commercialisation à court terme, il servira de guide pour la transformation et l’évolution des futurs facteurs de forme des produits».

Ainsi, cela signifie que l’entreprise utilisera le design comme guide pour d’autres modèles.

«La commercialisation nécessite une étude de marché et une justification commerciale, et peut prendre un certain temps», a ajouté la société.

La confirmation suggère également que la société n’envisage pas de lancer un téléphone enroulable dans un avenir récent. Il faut maintenant voir quel type d’autres modèles de téléphones Oppo propose en utilisant le concept de X 2021.

Oppo a également déclaré au portail qu’il utilisait actuellement une surface en plastique sur l’écran du smartphone, mais qu’ils utiliseraient une couverture rigide pour «améliorer la ténacité». Bien que de nombreux téléphones pliables signalent de mauvaises performances en termes d’ouverture et de fermeture des appareils, ils avaient des surfaces solides. En utilisant des couvertures rigides, les écrans de téléphone enroulables sont susceptibles d’avoir la même durabilité que les pliables.

Outre le combiné concept enroulable OPPO X 2021, Oppo a également lancé l’application Oppo AR Glass 2021 et Oppo CybeReal AR le jour de l’Inno 2020.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂