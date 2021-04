Pourquoi les conservateurs adorent annuler la culture autant que les libéraux

Les conservateurs, les républicains, les droitiers et à peu près tous ceux qui regardent Fox News aiment tous déplorer la façon dont ils croient que «l’annulation de la culture» ruine l’Amérique.

Ce qu’ils ne vous diront généralement pas, cependant, c’est qu’ils le font aussi – et peut-être même plus souvent que les libéraux «flocons de neige».

En fait, ils ont essentiellement inventé l’acte «d’annuler».

Cette utilisation du terme «annuler» provient d’une réplique du film de 1991 «New Jack City», plus tard gagne en popularité sur Black Twitter après avoir été utilisé par Cisco Rosado lors d’un épisode de « Love and Hip-Hop: New York » de VH1.

Cependant, l’acte de faire rage contre quelque chose jugé inapproprié ou faux n’est pas nouveau.

Depuis les procès de Salem Witch jusqu’au moment où Colin Kaepernick a pris un genou et au-delà, les conservateurs ont tenté de faire taire, de boycotter et même de tuer ceux avec lesquels ils ne sont pas d’accord.

La culture d’annulation est devenue un terme générique englobant tout, des mauvais tweets faits il y a 10 ans aux crimes à part entière, et même si elle est devenue une grenade politique souvent utilisée pour condamner la gauche pour être facilement «déclenchée», les conservateurs sont également coupables.

Annuler la culture est devenu le mécanisme d’autodéfense ultime pour les conservateurs.

La guerre contre la culture d’annulation de gauche est devenue un moyen pour les républicains de défendre des actions racistes, transphobes, misogynes ou autrement offensantes.

Là où les gens «réveillés» annulent les autres pour s’être livrés à des actes qu’ils jugent politiquement incorrects, les conservateurs vont tout de suite faire rage, pratiquant leur propre culture d’annulation.

Les partisans républicains de la représentante Marjorie Taylor Greene ont blâmé la culture d’annulation lorsqu’elle a été critiquée pour des publications racistes sur les réseaux sociaux et des théories QAnon.

« Tout le monde a dit des choses qu’il aurait aimé ne pas dire, tout le monde a fait des choses qu’il aurait aimé ne pas faire », a déclaré le représentant de l’Ohio Jim Jordan. « Alors, qui est le prochain? Qui sera la prochaine attaque de la culture d’annulation? »

Taylor Greene l’a plus tard payé en montrant son soutien au représentant Matt Gaetz au milieu de l’enquête en cours sur les allégations selon lesquelles il était impliqué dans le trafic sexuel d’enfants, une enquête que certains tentent de faire passer pour une simple tentative d’annulation.

Le terme, qui a commencé comme un moyen de boycotter des personnes, des marques ou des sujets controversés en ligne, a été débordé par les conservateurs pour tenter de pardonner le comportement inexcusable de leurs favoris.

Si vous êtes critiqué d’une manière que vous n’aimez pas, semble dire le livre de jeu, peignez-vous simplement comme une victime de la culture d’annulation et vous vous en sortirez sans soucis en faisant appel aux masses conservatrices.

La culture d’annulation est différente lorsque vous faites face à la droite.

Lorsque les rôles sont inversés et que la gauche fait, dit ou change quelque chose avec lequel les conservateurs ne sont pas d’accord, le dénigrement public devient socialement acceptable dans les cercles de droite.

Les libéraux annulent pour tenter de protester contre ce qu’ils considèrent comme des actes de sexisme, de racisme, d’homophobie et de transphobie, tandis que les conservateurs annulent d’une manière qui semble confirmer ces préjugés.

En 2019, lorsque Nike a inclus Colin Kaepernick dans sa publicité après que l’ancien joueur de la NFL ait pris un genou lors de l’hymne national en faveur du mouvement Black Lives Matter, les conservateurs ont fait rage.

Il ne suffisait pas que Kaepernick ait déjà été évincé de la NFL pour son activisme – les conservateurs ont également décidé de boycotter la marque de vêtements de sport.

Certains se sont même filmés en train de brûler des produits Nike.

Target a été victime de la culture conservatrice de l’annulation lorsqu’ils ont annoncé qu’ils ne discrimineraient pas les personnes transgenres en permettant aux clients d’utiliser la salle de bain correspondant à leur sexe.

En réponse à la politique, qui a été élaborée par une société privée, des groupes de droite ont annoncé qu’ils boycotteraient la chaîne.

La «liberté d’expression», la défense conservatrice par excellence, ne semblait pas s’appliquer à Kathy Griffin lorsque les partisans de Trump lui ont demandé de perdre tous ses concerts après avoir tweeté sa photo désormais tristement célèbre d’elle-même tenant une fausse tête décapitée et sanglante destinée à ressemblent à celle du président de l’époque, Donald Trump.

Lorsque le clip vidéo «Formation» de Beyonce et la performance du Super Bowl ont présenté des commentaires sur les meurtres racistes de la police et Black Lives Matter, le retour de force des conservateurs était impitoyable.

Fox a immédiatement lancé l’attaque et un syndicat de police de Floride a voté pour boycotter le concert du chanteur à Miami.

Les conservateurs blancs ont fait craquer le fouet au sens propre et figuré pendant des décennies, mais ils sont toujours prompts à déposer des plaintes contre la culture d’annulation lorsque cela convient à leur programme.

Annuler la culture est une menace de leur propre conception qui ne semble devenir l’ennemi public numéro un que lorsque les libéraux exercent un contrôle dans des espaces où les conservateurs pensaient avoir tout le pouvoir.

Si les deux parties le font, quel est le problème?

«Annulation» n’est pas un phénomène nouveau. Le concept de boycott est exercé par des personnes de tous horizons politiques depuis des décennies.

C’est un moyen de démocratie qui permet aux gens de choisir qui et ce qu’ils veulent mettre leur argent et leur soutien.

Sur le marché des idéologies, annuler la culture n’est que l’une des nombreuses façons dont nous créons et exprimons une nouvelle pensée.

Il est nécessaire de prendre conscience de l’hypocrisie avec laquelle le terme «annuler la culture» est souvent appliqué des deux côtés de la barrière politique. Et un mijotage de culture d’annulation forcée est également nécessaire.

Mais il n’est pas nécessairement utile ou productif d ‘«annuler» complètement la culture.

Nous devons avoir des débats. Nous devons avoir des discussions avec des gens dont les opinions sont différentes des nôtres.

Nous n’avons tout simplement pas à le faire de manière aussi agressive et dichotomique.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivez-la sur Twitter pour plus.