L’actrice d’Euphoria qui jouera dans la préquelle de The Hunger Games

Une figure de la série HBO rejoint Tom Blyth et Rachel Zegler dans le nouveau film Lionsgate. Découvrez qui il est et quel rôle il jouera dans le film !

C’était il y a exactement 12 ans quand il est sorti pour la première fois en salles Les jeux de la faim. Inspiré du roman homonyme de Suzanne Collins, Gary Ross a réalisé ce film où la science-fiction et l’action sont les protagonistes. Le phénomène a duré encore trois films et, maintenant, l’histoire va être reprise avec un préquelle qui peu à peu trouve son casting. Ce mercredi, il a été confirmé que la nouvelle addition n’est rien de moins qu’une actrice de euphorie.

Dans le premier film, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Liam Hemsworth et Woody Harrelson étaient chargés de diriger le casting. Cependant, l’histoire sera désormais différente et leurs rôles centraux changeront également. Il s’agit de Hunger Games : la ballade des oiseaux chanteurs et des serpentsle prequel qui confirmait déjà la présence de Tom Blyth et Rachel Zegler. Sous la direction de François Laurentun nouveau personnage rejoint le casting !

On parle de Chasseur Shafferl’actrice devenue célèbre en 2019 grâce à son rôle principal dans euphorie, la série HBO où il a donné vie à Jules Vaughn. Cette fois, son rôle sera très différent, puisqu’il jouera Tigre neigele cousin et confident de Coriolan qui vous accompagnera dans chacune de vos décisions. Est-ce que l’histoire commence juste avant qu’il ne devienne président de panème.

A 18 ans, Coriolanus Snow est le dernier espoir de sa famille. Alors que les Hunger Games annuels approchent, il est nommé mentor Lucy Gray Baird, la fille hommage du District 12. C’est alors qu’elle décide de renverser la vapeur en sa faveur. Tout cela se déroulera sous le scénario de Michel Leslies’appuyant sur les travaux antérieurs de Suzanne Collins et Michael Arndt et s’inspirant du roman à succès de l’auteur.

La production sera confiée à Nina Jacobson, Brad Simpson et son propre réalisateur, Francis Lawrence. De même, Suzanne Collins soutiendra une nouvelle fois l’adaptation de cette saga en tant que productrice exécutive, accompagnée de Tim Palen et Jim Miller. Laurel Marsden, Josh Andres Rivera, Ashley Liao, Mackenzie Lansing et Knox Gibson Ce ne sont que quelques-unes des figures qui complètent le casting dans des rôles secondaires.

