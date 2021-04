13 premières et sorties incontournables pour le week-end: «  Returnal  », «  Invincible  », «  Spider-Man  » de Byrne et plus

Des super-héros partout ce week-end: des classiques masqués omnipotents aux pouvoirs arachnides aux des familles qui arrêtent l’invasion de machines ou d’astronautes confrontés à un éternel retour. Ce sont les meilleurs plans de loisirs, avec des films, des séries, des jeux vidéo et des lectures pour ce week-end.

‘Les Mitchell contre les machines’

Une merveille authentique qui mélanger l’aventure technologique et les manières de la comédie jeunesse, avec un langage d’animation différent et rappelle en partie celui que Sony a déjà répété dans «Spider-Man: Un nouvel univers». En effet, parmi ses producteurs se trouvent Phil Lord et Christopher Miller, scénaristes de celui-là et du film LEGO, avec lesquels ils coïncident dans un humour irrévérencieux et moderne, beaucoup plus fluide et juvénile que celui des productions parfois trop solennelles de Disney. et Pixar. Ici, une famille effectuant son dernier road trip affronte la rébellion des machines.

‘Personne’

Ce « John Wick » d’âge moyen (c’est si vous vivez dans le fantasme que Keanu Reeves n’est pas un gentleman d’âge moyen, bien sûr) est le film le plus explosif de la semaine, une épopée de vengeance très violente mettant en vedette un Bob Odenkirk qui monte dans le train des messieurs avec peu de mots et de nombreux coups de poing. Réalisé par Ilya Naishuller, dont nous nous souvenons de ces conneries somptueuses qui étaient «Hardcore Henry».

Réédition théâtrale de ‘Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau’

Cinesa Redistribue la légendaire adaptation de Peter Jackson du classique fantastique de JRR Tolkien. Ce sera dans les salles de cinéma de la chaîne Yelmo, et lors de week-ends consécutifs: «The Fellowship of the Ring» sera vu du 30 avril au 6 mai; «Les deux tours» du 7 au 13 mai et «Le retour du roi» du 14 au 20 mai. Une occasion parfaite pour retourner dans les salles si vous ne l’avez pas encore fait, car quelle meilleure raison que de visiter à nouveau la Terre du Milieu.

Trilogie ‘Dark Knight’

Si vous avez le week-end de justice, rien de mieux que de se livrer au Dark Knight, dont la trilogie de Christopher Nolan revient au Diffusion sur HBO ce samedi. Les trois films qui ont reformulé le cinéma de super-héros et dont l’écho ne s’est pas encore estompé, des origines du premier à l’Occupy Gotham du troisième. En passant, bien sûr, par l’inoubliable Joker de Heath Ledger.

Disponible sur HBO à partir de samedi

‘Invincible’

La première saison de cette excellente série animée basée sur la bande dessinée écrite par Robert Kirkman («The Walking Dead») touche à sa fin, et si vous ne l’avez pas vue semaine après semaine, vous pouvez maintenant profiter de la frénésie. Ultraviolence grotesque pour les adultes uniquement, mais aussi une vision de super-héros qui boit des bandes dessinées classiques du genre, dans une série qui, à bien des égards, va au-delà des propositions de Marvel et DC.

«Retour»

Une surprise écrasante sous la forme d’une exclusivité pour Playstation 5 et qui fait fondre en un seul jeu les atmosphères exploratoires des environnements décadents du ‘Metroid Prime’, le rogue-like bouclé comme ‘Hadès’ et action en mode l’enfer des balles auxquels les précédents jeux Housemarque nous avaient habitués. Une petite merveille exigeante et impitoyable qui nous présente une astronaute écrasée sur une planète, condamnée à revivre sa propre mort encore et encore.

Disponible pour Playstation 5

‘Tonight We Riot’ gratuit sur GOG

La boutique numérique GOG vous permet de télécharger «Tonight We Riot» ce week-end et de le conserver pour toujours. Il vous suffit d’accéder à la page principale de la boutique. C’est un joli simulateur de révolutions urbaines qui se déroule une dystopie dans laquelle les riches contrôlent les médias et la production. Il existe un mode coopératif pour deux joueurs, une vingtaine d’armes, des personnages différents … jusqu’aux barricades!

‘R-Type Final 2’

Un authentique classique des tueurs martiens revient avec style avec une nouvelle version financée par financement participatif et où les graphismes ont été entièrement refaits avec des environnements 3D, une multitude d’armes et de nouveaux navires. Tout cela sans perdre la saveur classique de la confrontation avec l’armée mécanique de l’Empire Bydo. Parfait pour une bonne session de gameplay infernale et rétro.

Disponible pour PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One et Xbox Series

‘Nouveau Pokémon Snap’

En l’absence de « Pokémon » traditionnel, eh bien c’est le retour de ce classique de l’extravagance non intentionnelle qui vous pousse à partir en safari chassant (photographiquement) toutes sortes de monstres de poche. Le classique ‘Pokémon Snap’ de Nintendo 64 est ici remodelé avec des graphismes qui injectent un réalisme curieux aux créatures vues dans ‘Pokémon Sword’ et ‘Shield’.

Disponible sur Nintendo Switch

‘Odorama’ (Federico Kukso)





Un essai singulier qui nous propose de parcourir l’histoire du monde à travers ses odeurs. Comment sentaient les grands empires historiques? Quelle est l’odeur des villes les plus fréquentées? Et le Big Bang, ça sentait? Un voyage dans le temps et les coutumes de la main (et du nez) de l’un des stimuli sensoriels les plus sous-estimés.

Odorama: Histoire culturelle du parfum

« Mauvais week-end » (Ed Brubaker et Sean Phillips)





Si vous avez aimé cette bande dessinée classique Ne pas aller moderne qui est «Criminel», vous avez une date avec «Bad Weekend», à l’origine sérialisé dans cette collection mais qui vient maintenant dans une édition indépendante et avec du matériel supplémentaire. Hal Crane attend de recevoir un prix pour l’ensemble de sa carrière lors d’une convention de bande dessinée originale dans laquelle il est pris au piège, mais dans ce week-end désespéré, nous découvrirons une histoire beaucoup plus sombre de son passé.

‘Monstres’ (Barry Windsor-Smith)





La bande dessinée la plus personnelle de la semaine est Cette merveille autonome de Barry Windsor-Smith qui est à la fois dramatique, thriller et rave, mais avec un scénario et un dessin déchirants. En 1964, une recrue de l’armée américaine entre dans un programme expérimental dont les origines remontent à l’Allemagne nazie deux décennies plus tôt. Leur présence déclenche une série de conséquences imprévues.

‘Édition limitée Marvel. Spiderman: Chapitre un ‘(John Byrne)





L’une des bandes dessinées les plus emblématiques de Wall-Crawler, écrite et dessinée par John Byrne dans les années 90, revient maintenant dans une édition de luxe qui compile ses 12 premiers numéros et cela nous ramène au classique Spider-Man. L’adolescent Peter Parker, la mort de l’oncle Ben, ses premiers pas en tant que héros et d’autres moments historiques du héros le plus célèbre de Marvel.