Don’t Hug Me I’m Scared Team lance un teaser pour la prochaine série

Fans de Ne me serre pas dans mes bras j’ai peur ont été patients au fil des ans, et cette patience est sur le point de payer. Le 19 juin, date de célébration de la série de comédie noire virale, la chaîne YouTube officielle a publié le teaser de la prochaine série pour Channel 4. Le teaser lui-même peut être consulté ci-dessous.

La vidéo, simplement intitulée MOUCHE, est un vague aperçu de la vie de Red Guy, Yellow Guy et Duck. Les trois sont assis à leurs endroits préférés dans la cuisine lorsqu’une mouche commence à bourdonner autour de la table. Le canard frappe le bogue, l’appelle une « abeille embêtante », puis la caméra effectue un zoom arrière. Avec la bande-annonce vient la nouvelle passionnante, une date de sortie ! C’est vrai, le Ne me serre pas dans mes bras j’ai peur la série sortira en septembre ! Depuis la sortie de la bande-annonce, elle a dépassé les 2,3 millions de vues !

Ne me serre pas dans mes bras j’ai peur est une idée originale de Becky Sloan et Joseph Pelling. Les deux premiers se sont croisés alors qu’ils fréquentaient l’Université de Kingston. Ne me serre pas dans mes bras j’ai peur créé sur YouTube en 2011, créé par les deux pendant leur temps libre à l’école. La vidéo commence comme votre épisode typique de Sesame Street, où un bloc-notes prend vie et commence à chanter une chanson sur la créativité. Les trois personnages jouent avec le bloc-notes jusqu’à ce que les choses prennent une tournure inattendue et sinistre. Bientôt, le chaos prend le dessus alors que les personnages vont un peu trop loin avec des images sombres et une musique tordue. Le court métrage a pris d’assaut le public, incitant les créateurs à poursuivre la série pendant six épisodes supplémentaires. Chaque épisode aborde un nouveau concept tel que l’amour, la nutrition, les rêves et le temps !





Le succès de Ne me serre pas dans mes bras j’ai peur a évoqué la possibilité d’une série. En septembre 2018, deux ans après l’épisode 6, une nouvelle vidéo a été mise en ligne sur la chaîne intitulée Wakey Wakey…. La vidéo elle-même était un teaser réalisé en collaboration entre Conaco, Blink Industries et Super Deluxe. Alors que la vidéo elle-même était un montage de 30 secondes de nouvelles images, elle a été un énorme succès, gagnant plus de 2 millions de vues dans les 24 heures suivant sa sortie. Peu de temps après la première de la vidéo, Sloan annoncerait que Ne me serre pas dans mes bras j’ai peur a été repris par Channel 4. Depuis la sortie de MOUCHEle premier teaser a depuis été retiré de la chaîne.

Les choses étaient calmes, presque trop calmes, pendant longtemps. Les fans attendaient sur le bord de leur siège des nouvelles de la production. Ils ont finalement eu cette nouvelle en juillet 2020 sur le compte Instagram de Sloan, où elle a annoncé que le tournage de l’émission s’était officiellement terminé avec une collection de photos des coulisses des acteurs et de l’équipe.





Tout dépend du fil, maintenant ! Ce qui était autrefois une étape apparemment impossible semble maintenant si proche que vous pouvez presque goûter à ce délicieux pique-nique au poulet ! Bien que nous n’ayons pas de jour spécifique en septembre à rechercher, il y a de fortes chances que cela soit découvert à mesure que nous nous rapprochons du mois. En attendant, les fans peuvent simplement penser à notre ami horloge qui nous aide à décompter les minutes… ou peut-être pas.