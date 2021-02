Minecraft Snapshot 21w08a présente Deepslate Ores et d’autres bizarreries de la grotte!

Minecraft Snapshot 21w08a, également appelé «Cobbled Together Deeply», est un autre ajout à la prochaine mise à jour de Caves and Cliffs. Cette fois, la mise à jour introduit de nouveaux minerais appelés «Deepslate Ores» (renommé Grimstone) avec leur propre design sonore et texture.

21w08a introduit également un tas d’autres ajustements et changements intéressants que je vais passer en revue ci-dessous. Lisez la suite pour en savoir plus sur cet instantané Java.

Un instantané moins sombre. https://t.co/5mVGLBe19t – Adrian Östergård (@adrian_ivl) 24 février 2021

Tout d’abord, parlons de Deepslate. Il s’agit de la version renommée de Grimstone, les blocs qui apparaissent au cœur de la terre de Minecraft. Deepslate a maintenant une nouvelle texture et un nouveau bloc, Cobbled Deepslate, en tombe lorsqu’il est miné.

Cobbled Deepslate ressemble à Deepslate ordinaire, mais n’a pas de texture supérieure et est utilisé pour créer toutes les nouvelles variantes de Deepslate, comme les escaliers et les murs. Oh, et le bloc a aussi un nouveau son croustillant.

De nouveaux minerais ont été ajoutés au niveau de minerai de Deepslate, notamment des minerais d’or, de fer, de lapis, de Redstone et de diamant. Ils ont leurs propres textures uniques mais sont deux fois plus difficiles à exploiter que les minerais ordinaires.

Un autre conseil intéressant à propos des minerais est qu’ils sont désormais moins susceptibles de frayer en plein air dans les grottes les plus profondes. Cela signifie que vous devrez faire de l’exploitation minière ou… de la plongée souterraine. L’eau ne compte pas comme un bloc d’air.

Andesite est également passé de y = 0 et remplacé par un tout nouveau bloc appelé Tuff. Tuff était le bloc qui entourait autrefois la nouvelle géode améthyste, mais un nouveau matériau l’a remplacé (basalte lisse).

En ce qui concerne les géodes d’améthyste, elles ne se reproduiront plus flottant dans les airs à l’intérieur de grottes géantes, et vous devrez bien les exploiter.

Cet instantané présente également de nouvelles méthodes de génération de grottes à la fois au-dessus du sol et sous le sol. L’intention derrière cela est de créer plus de variation et une génération plus épique, avec des lucarnes au-dessus du sol et plus de grottes tortueuses en dessous.

Des grottes et des sculpteurs tordus se produiront désormais plus régulièrement autour de y = 0 et des fissures peuvent maintenant être trouvées creusées dans le monde. Il y a beaucoup de méthodes de génération intéressantes en jeu ici, y compris les grottes de bruit, les grottes de fromage et les grottes de spaghetti.

Dans l’ensemble, avec les instantanés de Minecraft qui prennent vraiment de l’ampleur maintenant – un autre a été publié il y a juste un instant pour corriger la génération de minerai de fer dans le dernier instantané – la mise à jour Caves and Cliffs semble être l’une des mises à jour techniquement les plus importantes de Minecraft jamais.