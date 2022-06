À quoi ressemblera la comédie musicale Retour vers le futur à Broadway ?

BROADWAY

Le film mettant en vedette Michael J. Fox et Christopher Lloyd aura son adaptation dans une pièce de théâtre. Découvrez comment il est devenu le film le plus rentable de son année de sortie.

©IMDBRetour vers le futur est devenu le film le plus rentable de 1985.

37 ans se sont écoulés depuis qu’un film de science-fiction est sorti en salles pour marquer un avant et un après dans le genre. Il s’agit de Retour vers le futurle film écrit et réalisé par Robert Zemeckis qui comprenait la production de Steven Spielberg et qui a été réalisée par des personnalités de la stature de Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Mais l’histoire n’est pas encore terminée, puisqu’elle va maintenant revenir une fois de plus entre les mains d’une comédie musicale dans Broadway.

L’intrigue tourne autour Marty McFly, un adolescent rebelle qui voyage accidentellement dans le passé. Ainsi, il arrive en 1955, l’année de la rencontre de ses parents. De cette façon, il modifie certains événements de la chronologie d’origine qui compliquent son retour dans le futur. Enfin, tournez-vous vers Dr Emmett Brown pour les réunir à nouveau et assurer leur existence. En Amérique Latine, on peut le déguster dans le catalogue de Netflix et de Première vidéo.

Les nominations aux Oscars et aux Golden Globes ne se sont pas fait attendre. En même temps, il est devenu le film le plus réussi de l’année en termes de box-office. Cela a permis de démarrer une franchise, de terminer une trilogie et de lancer même des jeux vidéo, des bandes dessinées, des livres ou des parcs à thème. Mais maintenant, le pari sera doublé et il reviendra avec une comédie musicale qui aura sa première en Broadway l’année prochaine.

Cela a été annoncé par le compte Twitter officiel de Retour vers le futur. « Synchronisez vos montres : le futur arrive à Broadway en 2023 !, assuré dans le profil vérifié. De plus, ils ont ajouté un clip qui anticipe à quoi ressemblera l’œuvre musicale. Ce n’est pas la première fois qu’ils le réalisent : en février 2020, il a été présenté à l’Opéra de Manchester puis a eu sa première à Londres. Tandis que Olly Dobson a donné vie à Mary McFly, Roger Bart il personnifiait Emmett Brown.

La même équipe joue dans la vidéo d’avance de la pièce à Broadway. Bien qu’il soit ainsi confirmé que les mêmes acteurs dirigeront le casting, on ne sait pas si le reste du casting sera respecté dans la nouvelle version. Basé sur le scénario du film, le livre est dirigé par Bob Galetout comme la musique est de la responsabilité de Alan Silvestri et Glen Ballard. C’est alors une histoire classique qui sait toujours se réinventer.

