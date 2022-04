C’est ainsi que sont les chaussures de la collaboration Nike avec Naruto !

La collaboration de Nike avec l’anime de »Naruto » Il semble qu’il sortira plus tôt que beaucoup ne l’imaginaient. L’entreprise de chaussures vient de dévoiler les premières images de ses Jordan Zion 1 inspirées de l’anime et du manga classiques, dont la première sera thématisée sur le personnage principal, Naruto Uzumaki avec sa puissante phase Sage Mode, tandis qu’il sera thématisé avec le personnage de Madara Uchiha, l’ancêtre de Sasuke et l’un des premiers antagonistes de la série.

Enfin, la troisième paire de baskets est disponible en noir et rouge et présente un motif destiné à invoquer l’aspect chakra. Cette paire est inspirée de la bête à neuf queues Kurama, qui a été scellée dans Naruto par son père, le quatrième Hokage Minato Kamikaze. Les trois coloris présentent le sceau « jinchuuriki » sur leurs talons arrière, qui était le symbole utilisé par Minato pour emprisonner la bête dans son jeune fils.

Cette nouvelle collection a été développée en collaboration avec le basketteur Sion Williamson, qui fait partie de l’équipe des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Selon Williamson, la collection « s’inspire de nos chemins parallèles pour surmonter l’adversité ». Nike a également publié une déclaration de Williamson montrant son amour pour la série ninja de Saut Shōnenque dit-il:

« Deux de mes favoris d’enfance : Michael Jordan puis Naruto. Ils ont tous les deux pu collaborer et donner vie à ma vision. Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi.

De même, après l’annonce de ces nouvelles baskets, Williams a publié une photo avec un portrait personnalisé de lui-même, dessiné par le créateur de »Naruto », où il en a encore profité pour expliquer comment la série l’avait inspiré dans sa vie. « C’est un honneur de partager un dessin unique de Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto. Mon intérêt pour l’anime a commencé à un jeune âge et il m’inspire encore aujourd’hui. »

Toutes les versions de la collection Sion 1 x Naruto Ils n’ont pas de date de sortie exacte, mais ils seront en vente dans les prochaines semaines, au prix de 130 dollars (2 650 pesos mexicains).