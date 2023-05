L’acteur idéal pour le nouveau film de Tarantino

GUERLAIN L'Homme Idéal L'Homme Idéal

Les parfums Guerlain parient cette année sur une nouvelle fragrance masculine : L'Homme Idéal. Tout un concept... L'Homme Idéal, est probablement l'une des choses les plus recherchés par les femmes. Mais existe t-il vraiment ? Le message que souhaite véhiculer Guerlain à travers son nouveau parfum est : N'essayez plus de devenir "l'homme idéal"! Portez le parfum L'Homme Idéal de Guerlain et vous deviendrez L'HOMME IDEAL de ces dames. Evidement Guerlain joue la carte de l'humour avec ce disours décalé. Ce qu'il faut retenir c'est que la vie peut parfois être ennuyante alors ne perdez pas votre temps à essayer de devenir l'homme idéal. Restez vous-même et profitez des bons moments qu'offre la vie. Guerlain déclare que l'homme idéal n'existe pas vraiment mais qu'à l'inverse le parfum lui est bien réel. Ainsi Guerlain devient le créateur du désir humain en le retranscrivant dans le parfum L'Homme Idéal. Selon Guerlain le parfum de l'homme idéal doit se démarquer grâce à la qualité de ses matières premières. Il doit dévoiler une histoire différente à chacune des effluves qui jaillissent du parfum. Le parfum de l'homme idéal se doit de marquer de sa présence. L'homme idéal marque de son charisme et de sa personnalité les lieux et les gens qu'il rencontre. Avec le parfum L'Homme Idéal Guerlain signe un aromatique boisé très élégant. On trouve en tête des notes de citron et de romarin associé à la fleur d'oranger. Suit un accord Amaretto articulé autour de notes d'amandes et de Tonka. Le cuir, le vétiver et le cèdre composent le final du parfum L'Homme Idéal. Famille Olfactive : Aromatique - Boisé. Notes de Tête : Citron, Romarin, Fleur d'Oranger. Notes de Cœur : Amaretto, Accord d'Amandes et Tonka. Notes de Fond : Cuir, Vétiver, Cèdre.