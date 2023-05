Fin de « Love and Death » expliquée : ce qui est arrivé à Candy Montgomery après le procès

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Basé sur le chapitre « Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II » du livre « Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs », écrit par Jim Atkinson et John Bloom, « amour et mort» (« L’amour et la mort » en espagnol) est un Série HBO Max Réalisé par Lesli Linka Glatter, écrit par David E et mettant en vedette Elizabeth Olsen, Lily Rabe, Jesse Plemons et Patrick Fugit.

Le drame psychologique intense raconte l’étonnante histoire vraie de Candy Montgomery, une femme au foyer texane des années 1980 accusée de meurtre. Lorsqu’une famille aimante, la maison parfaite et l’église ne parviennent pas à aider Candy à surmonter la monotonie de la banlieue, elle a une altercation passionnée avec Allan Gore, son compagnon d’église et le mari de Betty, et découvre l’étincelle qui manquait à sa vie.

Après avoir un peu réfléchi, le protagoniste de « amour et mort » propose à Allan d’avoir une liaison. Bien qu’il ne soit pas sûr d’accepter, ses problèmes conjugaux l’amènent à accepter de devenir l’amant de Candy. Même s’ils établissent des règles comme ne pas avoir de relation amoureuse, ils ne peuvent pas s’en empêcher.

Allan Gore et Candy Montgomery ont commencé une romance secrète dans la série « Love and Death » (Photo : HBO Max)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « AMOUR ET MORT » ?

Bien qu’il soit heureux d’être avec Candy, Allan est conscient que sa liaison affecte son mariage, car après la naissance de sa fille, Betty est pire qu’avant, alors il accepte de l’accompagner dans une retraite pour couples, ce qui l’énerve. son amant, qui doit s’occuper de sa famille.

En raison d’une lettre d’Allan, Pat découvre la liaison de sa femme et après avoir parlé avec Sherry, confronte Candy. Mais il s’excuse également de l’avoir envoyée chercher un autre homme. Après la conversation sincère, les choses s’améliorent entre eux, surtout depuis que l’affaire s’est terminée il y a des mois.

Le 13 juin 1980, Candy se rend chez Betty pour récupérer le maillot de bain de sa fille et lui demander la permission d’emmener les filles au cinéma. Avant le départ de Montgomery, Gore la confronte au fait d’être la maîtresse de son mari. L’accusé s’excuse, mais une horrible altercation s’ensuit, se terminant par le meurtre brutal de Betty.

Candy essaie de continuer sa journée comme d’habitude, mais il ne faut pas longtemps pour que des preuves contre elle émergent et elle est jugée. Sur recommandation de son avocat Don Crowder, il avoue avoir assassiné Betty, mais que c’était en état de légitime défense. Bien que sa version soit crédible, elle n’explique pas la violence avec laquelle il a réagi.

Dans le dernier épisode de « Amour et mort”, malgré le fait que Don, qui a des confrontations constantes avec le juge en charge de l’affaire, tente de retarder le témoignage de sa cliente en raison de son état mental, Candy témoigne et raconte chaque détail de cette journée fatidique, qui divise l’opinion publique.

Candy Montgomery après avoir assassiné Betty Gore dans la série « Love and Death » (Photo : HBO Max)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « L’AMOUR ET LA MORT » ?

Avant que le jury ne délibère, les avocats des deux parties présentent leurs derniers arguments. Don souligne que Candy a agi en légitime défense et que la culpabilité l’emprisonnera à jamais, mais son homologue souligne que rien ne justifie 41 coups de hache et que le meurtre ne peut rester impuni.

En attendant le verdict, Pat dit à Candy que leur vie ne sera plus jamais la même et propose de déménager une fois le procès terminé. Le 30 octobre 1980, Candy est déclarée non coupable.phrase qui a été durement critiquée par la communauté.

« L’amour et la mort » se termine avec Candy déplaçant sa famille en GéorgieIl révèle également ce qui est arrivé à toutes les personnes impliquées après le procès. Pat a divorcé de Candy peu de temps après, Allan s’est remarié mais s’est également séparé. Les filles Betty sont restées chez leurs grands-parents.

Don Crowder s’est présenté comme gouverneur du Texas en 1986 et est décédé d’une blessure par balle auto-infligée en 1998. Une autopsie a déterminé que Betty n’était pas enceinte lorsqu’elle est décédée. Candy a travaillé comme thérapeute familiale en Géorgie.

Candy a été déclarée non coupable à la fin de « Love and Death » (Photo : HBO Max)

COMMENT VOIR « L’AMOUR ET LA MORT » ?

« Love and Death » s’est terminé le 25 mai 2023, les sept épisodes sont donc désormais disponibles sur HBO Max. Par conséquent, pour voir la mini-série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming.