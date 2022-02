Taraji P. Henson rejoint le casting musical du film Color Purple

Taraji P. Henson rejoint Corey Hawkins et HER dans La couleur violetteWarner Bros. prochaine adaptation de la comédie musicale de Broadway.

D’après le roman de 1982 d’Alice Walker, La couleur violette suit l’histoire de Celie Harris, une femme afro-américaine vivant dans le sud des États-Unis du début au milieu du XXe siècle. Le prochain film est une adaptation de la version musicale de La couleur violette, qui a également servi de base au film du même nom de 1985 de Steven Spielberg. Le projet sera dirigé par Blitz Bazawule, qui a récemment réalisé Beyonce Le noir est roi pour Disney+.

Selon Le journaliste hollywoodien, Henson jouera Shug Avery, une chanteuse de blues connue pour être une « femme lâche » dans la ville où se déroule l’histoire. HER jouera Squeak, un personnage de la comédie musicale qui passe de serveuse à chanteuse en herbe.

FILM VIDÉO DU JOUR

Henson jouera une serveuse qui rêve d’être chanteuse







Henson est peut-être mieux connue pour son rôle de Cookie Lyon dans Fox’s Empire. Ses projets récents incluent Mary fière, Ce que veulent les hommes, Le meilleur des ennemiset Chiffres cachés. En 2008, elle a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans L’Etrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt et Cate Blanchett. Ses projets à venir incluent un rôle de voix dans Minions : L’Ascension de Gru.

La comédie musicale a eu sa première à Atlanta en 2004 avant de déménager à Broadway en 2005. Bien qu’elle ait connu un succès de trois ans, c’est peut-être le renouveau de Broadway qui a vraiment attiré l’attention sur la comédie musicale. Le renouveau a commencé en 2015 et mettait en vedette Jennifer Hudson, Danielle Brooks et Cynthia Erivo. Erivo a remporté le Tony Award 2016 de la meilleure actrice dans une comédie musicale tandis que la reprise elle-même a remporté le Tony Award de la meilleure reprise d’une comédie musicale.





Le film de 1985 de Spielberg a été nominé pour 10 Oscars, dont celui du meilleur film. Il mettait en vedette Whoopi Goldberg dans le rôle de Celie et présentait les débuts d’actrice d’Oprah Winfrey qui a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle. Winfrey a coproduit l’adaptation musicale de La couleur violette et s’associe à Spielberg pour produire cette adaptation musicale cinématographique via la bannière Harpo Films de Winfrey et Amblin Entertainment Company de Spielberg.

Marcus Gardley a écrit le scénario de la prochaine adaptation, basée sur le livre de Marsha Norman, avec de la musique et des paroles de Brenda Russell, Allee Willis et Stephen Bray. Les producteurs exécutifs du film sont Rebecca Walker, Kristie Macosko Krieger, Carla Gardini, Adam Fell et Mara Jacobs.





La comédie musicale couleur violette monte dans les hauteurs Star Corey Hawkins Corey Hawkins va montrer ses prouesses vocales dans The Color Purple Musical.

Lire la suite





A propos de l’auteur