Elliot Page a fait la une des journaux sur ses révélations sur son temps troublé à travailler à Hollywood au cours de la dernière décennie, et un autre extrait de ses mémoires a vu L’Académie des Parapluies star visant le tournage de 2017 Flatlinersun remake du film Kiefer Sutherland, Kevin Bacon et Julia Roberts de 1990.





Page parle de sa vie, de ses amours et de son travail dans un Hollywood toxique dans ses nouveaux mémoires, Pageboy. Entertainment Weekly a récemment partagé le souvenir de Page de son travail sur Flatlinersqui reçoit un chapitre complet dédié de son livre, et voit l’acteur lui révéler que toute la production était profondément imparfaite et « a déraillé » dès le début, avec des cascades mettant des vies en danger et le tournage étant très « discriminatoire pour la communauté LGBTQ+ » et « misogyne ».

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Dans ses mémoires, Page se souvient comment, lors de l’une des cascades du film, lui et sa co-star Kiersey Clemons pensaient qu’ils n’avaient pas reçu les mêmes précautions de sécurité que les autres membres de la distribution, même après avoir exprimé leurs doutes.

« Nous nous préparions pour une cascade de voiture lorsque Kiersey et moi avons réalisé que tout le monde avait une ceinture de sécurité épaisse intégrée, sauf nous. Pas de retenue, une mesure de sécurité de base de la cascade soigneusement orchestrée, coûteuse et élaborée qui n’avait pas Nous avons regardé les différents membres de l’équipe de cascadeurs qui attachaient les autres, perplexes, se demandant pourquoi nous n’étions pas sécurisés pour la scène. ‘Pourquoi tout le monde a une ceinture de sécurité mais pas nous ?’ nous avions demandé. Heureusement, tout le monde allait bien, mais je repense à quel point c’était imprudent et dangereux. Comment Kiersey et moi avons été traités avec une telle désinvolture et un tel manque de respect. Indépendamment de la voiture d’un étranger qui se rendait sur le plateau fermé d’une poursuite en voiture , et si quelque chose juste… n’allait pas ? »

En relation: Elliot Page recherché par les fans pour remplacer Ezra Miller en tant que Flash





Elliot Page a fait face à la queerphobie et au racisme sur Flatliners Set.

Alors que les mesures de sécurité sur le plateau de Flatliners étaient discutables pour Page, les problèmes de production ne s’arrêtaient pas là. Plus loin dans le chapitre, Page avoue qu’il aurait dû voir la production n’être rien de moins qu’un « spectacle de merde » après ses premiers jours sur le plateau. Selon l’acteur :

« Au cours de notre première semaine, quelqu’un a approché Kiersey sur le plateau, assise sur sa chaise entre les prises, tu n’as que cette partie parce que tu es noire, tu sais, lui a-t-il dit. »

Page est sorti en tant qu’homme trans en 2020 et était auparavant devenu gay, mais travaillait sur Flatliners trois ans plus tôt ont fourni un certain nombre de défis à l’acteur, qui ne se sentait vraiment pas à l’aise comme la personne qu’il était alors. Appelant la façon dont il a été forcé d’être « moins queer » pendant le tournage, Page se souvient avoir été interrogé par un chef de production :

« ‘Êtes-vous fâché que ce personnage ne soit pas gay?’ il m’a demandé. » [I replied] « Tu me demandes ça parce que je ne voulais pas porter de jupe ? Son visage est resté le même, un sourire ennuyeux avec une jeunesse éclatante dans les yeux, mais j’ai continué. ‘Est-ce que vous me demandez vraiment si je suis en colère parce que ce personnage n’est pas gay parce que je ne porte pas de putain de jupe ?’ Il regardait d’un air impénétrable, comme si être agréable signifiait ne pas être queerphobe. « Votre vision des femmes est extrêmement étroite », ai-je dit à l’homme, lui rappelant que les lesbiennes portent aussi des jupes. »

Page poursuit en disant qu’il a confronté l’exécutif, « parlant des limites, de la misogynie, de la queerphobie. Tout ce que j’avais avalé pendant des années, j’ai sorti mes entrailles pour qu’il se gorge. »

Les mémoires d’Elliot Page, Pageboy, sont maintenant disponibles.