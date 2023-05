La projection du week-end d’ouverture de Flash est très décevante compte tenu des critiques positives

Le flash a atteint toutes les bonnes notes en ce qui concerne les projections de test, les premières critiques et le buzz général autour du film. Quand tu entends le nom Le Chevalier Noir étant dit dans la même phrase et des extraits sonores tels que « le plus grand film de super-héros de tous les temps » étant regroupés, il semble presque impossible de voir le film être autre chose que le plus gros succès de l’horaire d’été chargé. Cependant, les projections du week-end d’ouverture racontent actuellement une histoire différente qui semble devoir freiner ce qui semblait être la meilleure entrée finale du DCEU.





De nouvelles données révélées par The Hollywood Reporter suggèrent que Le flash se dirige vers un week-end d’ouverture intérieur brut d’environ 70 millions de dollars. Bien que ce ne soit en aucun cas un désastre, cela n’a certainement pas le même son qu’une projection à la hausse de 100 millions de dollars. Cependant, le week-end d’ouverture n’est pas le facteur le plus important de ces choses, comme beaucoup de films Marvel l’ont découvert ces dernières années. Le principal défi sera pour Le flash pour réussir à éviter une grande chute du deuxième week-end qui a vu de nombreux grands week-ends d’ouverture devenir inutiles car le film disparaît ensuite très rapidement du radar.

Une chose est certaine, c’est qu’il y a toujours de la place pour que ce brut projeté soit amélioré à l’approche de la sortie du film, bien qu’il y ait très peu de choses de plus que Warner Bros. Discovery pourrait réellement révéler sur le film qu’ils n’ont pas déjà montré dans les bandes-annonces et entretiens avec le réalisateur Andy Muschietti. Cela signifie exactement comment Le flash livré lors de son week-end d’ouverture le mois prochain est bel et bien entre les mains du public du monde entier.

Le flash sera-t-il à la hauteur du battage médiatique au box-office ?

Images de Warner Bros.

Jusqu’à présent, tout a été jeté Le flash afin d’essayer d’en faire le film multivers que Marvel promet depuis quelques années mais qui n’est toujours pas tout à fait à la hauteur des attentes des fans. Du point de vue du DC, Le flash donne certainement à Marvel Studios un bon coup de pied sur le nombre de personnages et d’anciens acteurs qu’il a attirés, et avec plus d’apparitions selon la rumeur, il semble certainement que si Le flash n’arrive pas à faire un énorme box office, ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Avec Barry Allen d’Ezra Miller apparaissant à la fois dans la version actuelle et 2013 du personnage, Michael Keaton enfile le Batsuit pour la première fois depuis 1992 et Ben Affleck fera également une autre apparition en tant que son Batman. Ajoutez Sasha Calle en tant que Supergirl, Michael Shannon revenant en tant que général Zod de Man of Steel, Jeremy Irons reprenant son rôle d’Alfred et le réalisateur Muschietti ayant révélé qu’il y aura également un aperçu de ce qui aurait pu être sous la forme de Nicolas Cage faisant une apparition en tant que Superman, le film se prépare à être un énorme événement cinématographique de toutes les manières possibles.

Le flash arrivera dans les salles le 16 juin.