L’acteur Hawkman compare le rôle de Black Adam à gagner à la loterie

Dwayne Johnson a récemment révélé que son prochain film DCEU Adam noir a choisi Aldis Hodge dans le rôle de Hawkman. Hodge a récemment parlé de son enthousiasme d’avoir décroché le rôle du super-héros ailé après des années à essayer de mettre le pied dans la porte de l’industrie du film de super-héros.

« Quand [Johnson] a dit: « Bienvenue à Black Adam », c’était littéralement comme ce que j’imaginais gagner à la loterie. J’avais très hâte de faire partie de tout type d’univers de super-héros. Je me fichais de ce que c’était pendant si longtemps simplement parce que j’étais un fan. J’ai grandi sur les romans graphiques. Je me suis lancé dans l’entreprise pour gagner de l’argent pour acheter des jouets Batman, tu sais? C’était comme 13 à 15 ans à se battre constamment et à se faire dire non. C’était donc vraiment une validation de ces dernières années de poursuite, de bousculade et de préparation. «

L’histoire de Hawkman dans les bandes dessinées a connu de nombreux changements au fil des ans. Le contour général représente le personnage en tant qu’officier de police nommé Katar Hol de la planète extraterrestre Thanagar, qui brandit une masse et qui s’est réincarné plusieurs fois au fil des ans sur Terre sous diverses formes.

Hawkman est un membre éminent de la Justice Society of America, et Johnson a confirmé que le personnage sera décrit comme le chef de la JSA. Johnson avait également partagé son point de vue sur le premier appel téléphonique très divertissant à Hodge où il a informé ce dernier que Hodge avait décroché le rôle de Hawkman. Aldis Hodge a pu confirmer que le récit de Johnson de l’appel était en effet vrai.

« Mon côté, c’est que c’est vrai. C’est exactement comme ça que ça s’est passé – sauf que je dirais que j’ai probablement eu beaucoup plus de bravade dans ma voix. Tu sais ce que je dis? J’avais un peu plus de basse dans ma voix. » Je ne sais pas non plus si je sautais de haut en bas … (Rires.) Mais non, c’est arrivé parce que quand il m’a appelé, je ne suis pas sûr de ce que je pensais. Plus tôt cette année, les gens jouaient sur mon téléphone, faisant semblant d’être des gens que je connaissais. Mais je ne connaissais pas Dwayne avant ça, et quand il m’a appelé, il m’a dit: « Dwayne Johnson appelle Aldis Hodge. » «

« Alors je me suis un peu figé parce que c’était un de ces moments où tu te dis: » Est-ce que j’ai entendu ce que je viens d’entendre? Est-ce vraiment arrivé? « Alors, alors qu’il continuait à parler, je me suis dit: » Non, arrête de jouer. Qui est-ce? « Il a dit: » Ah, c’est DJ, allez. « Je suis comme, » Non, arrête de jouer sur mon téléphone. J’ai dit ce que j’ai dit. « (Rires.) Alors que nous continuions d’avancer, il y avait une partie de mon cerveau qui disait: » Il m’appelle pour me dire que je n’ai pas eu le travail. « Alors je me préparais à cela pendant que je était dans un état d’incrédulité. «

Heureusement, les pires craintes de Hodge ne se sont pas réalisées et Johnson l’appelait en effet pour le féliciter d’avoir décroché le rôle. Il reste maintenant à voir ce que fait Hodge avec l’opportunité qui lui est donnée en tant que dernier super-héros du DCEU.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Adam noir comprend Dwayne Johnson, Noah Centineo comme Atom Smasher, Aldis Hodge comme Hawkman et Sarah Shahi. Le film n’a actuellement pas de date de sortie. Cette nouvelle est apparue pour la première fois au Hollywood Reporter. L’art du topper vient de @mizuriofficial chez Deviant Art.

