PS5: les fonctionnalités cachées offrent de grandes améliorations de la qualité de vie

le PlayStation 5 est sur le point d’être libéré. Au 12 novembre 2020 la PS5 apparaîtra aux États-Unis et au Japon, tandis qu’en Allemagne, elle sortira une semaine plus tard 19 novembre 2020 apparaît.

La plupart des fonctionnalités de la console sont désormais connues. Les rédacteurs en chef de la presse spécialisée et les influenceurs ont été autorisés à donner un coup de main et à explorer en profondeur le nouveau matériel de jeu. Vous pouvez lire les commentaires globaux ici:

En plus des noms des fonctionnalités que le marketing Sony aime utiliser (comme les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique du contrôleur DualSense), la console Sony réserve également quelques petites surprises, le Qualité de vie avantage.

Les fonctionnalités cachées offrent une expérience de jeu simplifiée

Entre autres, il est possible sur la PS5 de définir certains Réglages sur une niveau à l’échelle du système à entreprendre. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement?

Certaines options étaient cachées au cœur du système d’exploitation. Tout comme les paramètres:

« Enregistrer les données et les paramètres du jeu / de l’application«

« Préréglages de jeu« .

Ces paramètres sont utilisés pour Communication entre le système et les jeux. Par exemple, nous pouvons définir un niveau de difficulté présélectionné qui est ensuite adopté pour tous les jeux qui le prennent en charge.

Cela vaut aussi pour des attitudes comme une Mode Performance (c.-à-d. mode performance) ou Mode de résolution (Mode résolution). Une fois sélectionnée, la PS5 sait toujours que, par exemple, vous préférez jouer avec de meilleures performances que de voir des images haute résolution qui pourraient affecter les performances du jeu.

© Sony

En plus de cela, il y a aussi Paramètres du contrôleur comme la possibilité que la caméra soit toujours inversée. Il convient également de mentionner le paramètre si Sous-titre doit être activé ou non. Donc si vous n’écoutez que les dialogues de toute façon et pas de sous-titres comme dans Remake de Final Fantasy 7 Si vous avez besoin de plus, vous pouvez les afficher à l’échelle du système.

Comme nous sommes habitués à des fonctionnalités de qualité de vie, elles sont utiles au début simple ou même pas spectaculaire par conséquent. Mais gardez à l’esprit qu’avec ces petits détails, vous n’avez plus à choisir comment vous voulez jouer dans chaque (!) Jeu. À long terme, cela fait gagner du temps de temps en temps et l’accent est davantage mis sur les jeux, de sorte que nous pouvons commencer tout de suite quand on apparaît.

