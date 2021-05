Nettoyage de l’appareil photo: c’est ainsi que vous gardez l’objectif, le capteur et le boîtier propres

Si de la poussière, des empreintes digitales et des gouttes de pluie se déposent sur l’objectif, cela peut ruiner vos enregistrements. Nous montrons comment nettoyer les parties les plus importantes de l’appareil photo telles que l’objectif, le capteur et le boîtier.

De Claudia Frickel

Ce dont vous avez besoin pour nettoyer la caméra

un lieu de travail propre et lumineux.

un mini soufflet spécialement pour les travaux de nettoyage.

une brosse pour lentilles avec des poils doux d’un côté et une surface en velours incurvée avec des fibres spéciales de l’autre.

une simple brosse douce.

un chiffon en microfibre ou une peau de chamois.

peut-être une vieille brosse à dents.

du savon et de l’eau.

Nettoyant pour écran LCD.

chiffons de nettoyage spéciaux pour lentilles.

Nettoyez le boîtier de la caméra

Qu’il s’agisse d’un appareil photo compact, système ou reflex numérique: vous devez également nettoyer le boîtier de tous les modèles. L’appareil photo durera plus longtemps si vous en prenez bien soin. Des grains de sable et des saletés grossières ne doivent pas non plus pénétrer à l’intérieur de l’appareil, par exemple lorsque vous changez d’objectif. Même de petits granules peuvent rayer la lentille.

Vous devez particulièrement nettoyer l’appareil photo après l’avoir utilisé à l’extérieur sous la pluie, au bord de la mer ou sur une plage de sable.





Vous pouvez facilement nettoyer le boîtier avec une brosse.



Retirez la poussière avec une brosse douce. Déplacez-le d’avant en arrière avec de légers coups. La meilleure façon d’éliminer la saleté ou le sable plus grossiers est d’utiliser un soufflet de nettoyage ou une boule de lavement. Ceci est également utile dans les endroits que vous ne pouvez pas facilement atteindre avec la brosse, par exemple autour des boutons, sur les bords ainsi que sur le viseur, la fente pour carte mémoire ou les connexions.

Si de la saleté collante a adhéré au boîtier, vous pouvez l’essuyer soigneusement avec une peau de chamois ou un chiffon en microfibre. Si nécessaire, humidifiez-le avec un peu d’eau et un détergent doux. Si la surface est texturée et que la saleté y est collée, utilisez une vieille brosse à dents et de l’eau savonneuse. Vous pouvez l’utiliser pour effacer soigneusement les taches. Vous pouvez également utiliser la brosse pour frotter les couvercles d’objectif.

Vous pouvez nettoyer l’écran LCD avec un chiffon doux en microfibre ou un nettoyant spécial pour écran LCD. Vous pouvez l’utiliser pour supprimer les empreintes digitales et autres traces. Ne vaporisez jamais le produit directement sur la surface, plutôt sur un chiffon.

Nettoyage de l’objectif de la caméra: comment faire





Lors du nettoyage de l’objectif, vous devez faire très attention à ne pas rayer l’objectif.



Pour éviter que les objectifs d’un appareil photo reflex numérique ne se salissent, vous devez toujours les couvrir. Si vous ne l’utilisez pas pour le moment, protégez les deux côtés avec un rabat de protection. Ensuite, conservez-les dans une boîte ou un sac étanche à la poussière.

Soyez toujours prudent lorsque vous nettoyez l’objectif afin de ne pas le rayer ou l’endommager. Nettoyez les deux côtés de l’objectif, même si la vitre avant est généralement plus sale – et assurez-vous de ne pas toucher la vitre lors du nettoyage.

Tout d’abord, prenez le soufflet de nettoyage et utilisez-le pour éliminer la poussière et la saleté du verre. N’utilisez en aucun cas de l’air comprimé à partir d’un bidon: il est trop fort et peut laisser des traces. Si vous découvrez toujours des particules sur l’objectif, prenez le côté poil d’un pinceau pour objectif. Soufflez d’abord sur les poils avec le soufflet pour qu’il n’y ait pas de saleté dessus. Puis frottez soigneusement le verre de l’objectif avec le pinceau. Maintenant, retournez la brosse à lentille et retirez le couvercle de la pointe. Le carbone sur la surface ramasse les résidus gras et huileux, mais n’endommage pas la lentille. Placez l’embout au centre de l’objectif de la caméra pour le nettoyer. Déplacez-les en cercle vers le bord. N’oubliez pas de remettre le couvercle après utilisation. Enfin, utilisez le soufflet pour éliminer les particules de carbone qui pourraient se trouver sur la lentille. Si vous voyez toujours de la saleté, prenez un chiffon de nettoyage spécial pour les lentilles et essuyez le verre.

Conseil: Si vous protégez votre objectif avec un filtre UV, vous faites d’une pierre deux coups – le filtre protège également l’objectif de la saleté et de la poussière.

Voici comment nettoyer correctement le capteur

Le nettoyage du capteur d’un appareil photo reflex numérique ou système est plus compliqué que le nettoyage de l’objectif. En règle générale, cela n’est que rarement nécessaire – lorsque vous voyez de petits points gris sur vos photos. Il y a probablement de la poussière sur le capteur alors. Soyez particulièrement prudent car cette partie est la partie la plus délicate et la plus chère de votre appareil photo.

Voici quelques points à surveiller avant de commencer:

Avec un reflex numérique, la batterie doit être chargée, sinon vous ne pouvez pas replier le miroir.

Travaillez dans un environnement aussi exempt de poussière que possible. Vous ne devez en aucun cas avoir passé l’aspirateur ou dépoussiéré au préalable. Par exemple, une bonne place est dans la salle de bain après la douche. Attendez que la vapeur d’eau se dissipe.

Puis procédez comme suit:

Activez d’abord le programme de nettoyage de l’appareil photo pour le capteur. Cela aide s’il n’est que légèrement sale. Vous pouvez trouver les paramètres dans le menu de l’appareil photo. Le capteur commence à vibrer et secoue la poussière. Si vous voyez encore des points par la suite, vous pouvez utiliser le soufflet. Mettez votre appareil photo en mode nettoyage via le menu. Avec un reflex numérique, le miroir devant le capteur se replie alors. Retirez l’objectif et tenez l’appareil photo avec l’ouverture vers le bas. Soufflez doucement avec le soufflet. Cela empêche la poussière de se déposer à nouveau directement dans le boîtier. Ne touchez pas le capteur avec vos doigts. Ensuite, abaissez à nouveau le miroir dans le menu et fixez l’objectif. Si la saleté est toujours là après ces étapes, vous devriez obtenir de l’aide professionnelle. Il vaut mieux ne pas essayer de nettoyer le capteur vous-même, car il y a un risque élevé d’endommager quelque chose. Les fabricants d’appareils photo ou les magasins de photos proposent le nettoyage des capteurs en tant que service.

