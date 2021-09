James Charles a appelé Ariana Grande pour ne plus le suivre après son scandale Ebola.

James Charles a révélé qu’appeler Ariana Grande l’une des célébrités les plus grossières qu’il ait jamais rencontrées était l’un des « plus grands regrets » de toute sa carrière.

En 2018, James a qualifié Ariana de célébrité la plus grossière qu’il ait jamais rencontrée dans une vidéo YouTube. Dans le clip, qui était avec ses collègues YouTubers Shane Dawson et Ryland Adams, James a été interrogé par Shane sur sa pire rencontre avec des célébrités. Il a ensuite déclaré qu’il avait eu une « expérience vraiment merdique » avec la chanteuse de « Positions » lors d’un de ses spectacles à Los Angeles.

James a partagé plusieurs vidéos de la nuit sur Instagram Stories et elle lui a envoyé un DM pour le remercier d’être venu. Il a dit: « Elle était si gentille. J’étais comme, ‘Je t’aime le plus au monde!’ Je dis juste, je n’ai pas de rancune à ce sujet, je pense qu’elle est tellement talentueuse. Mais, elle m’a suivi et m’a envoyé un DM. de t’avoir dans les coulisses.' »

James Charles dit que l’un de ses « plus grands regrets » est d’appeler Ariana Grande grossière. Photo : @jamescharles via Instagram, @arianagrande via Instagram

Cependant, cela s’est produit à peu près au moment où James avait partagé sa blague offensante sur l’Afrique et Ebola. Les fans d’Ariana ont remarqué qu’elle l’avait suivi et les deux ont été touchés par un contrecoup. Ariana a ensuite abandonné James quelques heures seulement après l’avoir suivi.

James lui a ensuite renvoyé un message pour voir pourquoi elle ne l’avait plus suivi. Il a ajouté : « Je me suis dit : ‘Hé, est-ce que j’ai fait quelque chose de mal ?’ Et elle m’a littéralement dit : ‘Hé bébé, j’ai vu beaucoup de tweets en colère de mes fans et je ne voudrais jamais les décevoir, alors je me suis désabonné.' »

James a ensuite répondu: « Vous avez cent millions de fans, c’est vraiment décevant que vous vouliez, comme, vous abaisser au niveau d’écouter des gens qui me harcèlent, juste pour, comme, les apaiser, mais d’accord.’ J’ai toujours admiré Ariana et je pense qu’elle est l’une des chanteuses les plus talentueuses de notre génération, mais c’était vraiment nul que je sois littéralement intimidé par ses fans et au lieu de l’ignorer et de construire une amitié, elle a littéralement juste écouté à eux et non suivi, ce qui veut simplement dire que c’est bien de le faire. C’était une interaction décevante. »

Regardez la vidéo YouTube de James ici.

Histoires Instagram de James Charles. Photo : @jamescharles via Instagram

James a maintenant réfléchi au drame et a révélé qu’appeler Ariana grossière était l’un de ses « plus grands regrets ». Mercredi (15 septembre), James Charles faisait une séance de questions-réponses sur Instagram avec ses fans et l’un d’eux lui a demandé ce qu’Ariana lui avait fait pour qu’il la traite de grossière.

Il m’a répondu : « Littéralement rien. Le fait que j’aie dit ça est l’un de mes plus gros regrets de ma carrière & ça me suit toujours 4 ans plus tard, ce qui est nul. Je prévois d’en parler plus en profondeur lorsque je filmerai ma critique de REM, tout ce que je peux espérer, c’est que les gens écoutent avec un esprit ouvert. »

Les fans d’Ariana ont depuis appelé James pour « mentir » à son sujet. Une l’utilisateur a dit: « James Charles a menti pour devenir célèbre quand il a dit qu’Ariana Grande était impolie avec lui ! » Un autre tweeté: « J’ai demandé s’il regrettait de parler aux enfants et il m’a bloqué lol. Je suppose que manquer de respect à Ariana était pire que de nuire à ces enfants. »

