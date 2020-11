Little Mix The Search’s Since septembre interprète l’interview Honest Answers Only

Vous pensez connaître Harry, Jacob, Matthew et Patrick? Apprenez à mieux connaître le groupe de voix et d’instruments ici.

C’est officiel. Depuis septembre sont les gagnants de Little Mix The Search. Formé par les légendes vivantes Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock, Harry (22), Jacob (20), Matthew (21) et Patrick (20) ont tous remporté le vote du public lors d’une finale épique contre YChange, Nostalia et Melladaze. Ils soutiendront désormais Little Mix lors de leur tournée 2021 Confetti.

Depuis septembre, ils sont déjà salués comme le prochain McFly du Royaume-Uni, mais dans quelle mesure connaissez-vous le groupe? Nous avons parlé à Harry, Jacob, Matthew et Patrick juste après leur victoire, alors que nous les avons amenés à répondre à notre quiz Honest Answers Only.

Découvrez comment les garçons ont répondu à nos 20 questions quickfire ci-dessous.

1) Quel est le premier concert auquel vous êtes allé?

Patrick: Le mien était McFly à Burnley. C’est tellement surréaliste que nous avons pu les rencontrer 10 ans plus tard dans la série.

Harry: Oasis, ce qui convient car nous avons gagné avec une chanson d’Oasis. 2009.

Matthieu: Justin Bieber.

Jacob: JLS.

2) Quelle est la première célébrité pour laquelle vous avez eu le béguin?

Matthieu: Je pense que j’aimais Cheryl Cole à l’époque.

Harry: J’étais un type de type Hannah Montana mais Hannah Montana pas Miley Cyrus. Très spécifique.

Patrick: Je ne pense pas avoir jamais vraiment eu le béguin pour les célébrités. Pas activement.

Harry: Moi.

Jacob: Je suppose que ce serait probablement Perrie.

Matthieu: Sensationnel.

Harry: Oooh! (Tout le monde rit)

3) Quel album ne peux-tu pas arrêter d’écouter maintenant?

Jacob: Le nouvel album de Sam Smith. L’amour va.

Patrick: Le mien est éternellement le premier album de The Stone Roses. Constant. Ça ne finit jamais.

Matthieu: J’écoute Lewis Capaldi 24/7 ou ce type appelé Clinton Kane que j’ai trouvé récemment sur Spotify.

Harry: Je ne suis toujours pas sur le dernier album de Harry Styles mais, bien sûr, j’écoute toujours Confettis.

Jacob: ‘Bonheur’ sur Confettis C’est si bon.

4) Quelle est la dernière émission télévisée que vous avez regardée de façon excessive?

Patrick: Vikings sur Amazon Prime. Incroyable.

Matthieu: Choses étranges Je pense. Je viens juste de le rattraper.

Jacob: Le mien était Broadchurch quand nous étions isolés.

Harry: Je pense que c’était Prison Break.

5) Si vous ne pouviez avoir qu’une seule application sur votre téléphone, quelle serait-elle?

Matthieu: Instagram.

Harry: Ça doit être Instagram, n’est-ce pas?

Patrick: Ouais.

Jacob: Le mien serait Twitter. Il faut toujours être différent.

6) Quelle est la dernière chose que vous avez recherchée sur Google?

Matthieu: Gagnants de Little Mix The Search.

Jacob: C’était probablement ça pour être juste.

Matthieu: J’essayais de voir quelle était l’histoire.

7) Quelle est votre chanson de karaoké préférée?

Jacob: ‘Mary fière’. Tina Turner.

Adam: «Champagne Supernova». Oasis.

Patrick: La «superstition» de la mienne par Stevie Wonder.

Harry: «Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi». Elton John et George Michael.

Jacob: Quel classique.

Harry: J’ai besoin d’un partenaire cependant.

8) Qui dans le groupe serait le plus susceptible de survivre à une apocalypse zombie?

Patrick: Pas moi.

Matthieu: Je dirais Jacob.

Harry: Matthew y dormirait.

Jacob: Je pense que moi ou Harry.

9) Quelle est la dernière personne que vous avez traquée sur les réseaux sociaux?

Patrick: Je pense en fait que c’était Jacob d’être juste.

Jacob: Pourquoi?!

Patrick: J’aime rire de ses vieilles photos.

Harry: Probablement Dougie de McFly.

Matthieu: J’allais dire la même chose. Après avoir rencontré McFly, je traquais Dougie parce que c’est le gars le plus cool que j’aie jamais rencontré de ma vie.

Harry: C’était fou de les rencontrer. Nous avons juste eu une discussion générale qui était charmante.

Jacob: Le mien était probablement Sam Smith. Je suis toujours sur leur page.

10) Quel est le pire cadeau que quelqu’un vous ait jamais offert?

Matthieu: (visiblement enragé) Je ne plaisante pas et je ne veux pas être irrespectueux, mais pour une raison quelconque, quelqu’un, quand j’étais à l’école, m’a acheté l’album de Sam Smith. Ce n’était pas un mauvais cadeau mais c’était du genre «Pourquoi m’as-tu eu ça?». C’était comme « Tu avais toute l’année pour penser à cette Nadia et tu m’as eu l’album de Sam Smith ».

Jacob: (confus) Mais vous écoutez ce genre de musique!

Matthieu: Pas à l’époque. J’avais 15 ans. C’est celui où il était assis comme ça. (pose comme Sam sur la couverture de In the Lonely Hour)

Jacob: C’est vulgaire. Ne mettez pas celui-là.

11) Quelle est votre plus grande peur?

Jacob: Araignées.

Harry: Se réveiller. J’ai l’impression que je pourrais encore me réveiller et que ce serait le matin de la finale.

Matthieu: En volant.

Patrick: Vous avez peur de voler?

Matthieu: Oh mon Dieu. Je déteste voler.

Jacob: Quoi, comme voler dans des avions?

Matthieu: Eh bien, je ne vole pas moi-même (des rires)

Harry: Et les tournées?

Matthieu: Eh bien, nous devrons régler quelque chose. Il va falloir prendre un bateau.

12) Qui êtes-vous plus que quiconque?

Harry: Je devrais probablement revenir avec McFly pour être honnête.

Matthieu: Lewis Capaldi.

Patrick: Cet artiste vraiment obscur appelé Yellow Days. Je l’aime simplement.

Jacob: Melladaze?

Patrick: Non, les jours jaunes. C’est juste le gars le plus cool.

Jacob: Et le mien est évidemment Sam Smith.

13) Qu’est-ce qui vous dérange?

Patrick: TIC Tac.

Jacob: (sarcastiquement) Droite? Dites cela maintenant à tous les fans. Brillant.

Matthieu: Club de football de Liverpool.

Jacob: Tu vas vraiment dire ça à propos d’Alex Oxlade-Chamberlaine? [Liverpool mid-fielder, Perrie’s boyfriend]

Matthieu: Non, j’aime Alex. Je suis cependant fan de United.

Jacob: Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment ennuyé.

Matthieu: Très bien, Cendrillon.

Harry: Mises à jour Apple.

Jacob: Le fait que toutes ces applications populaires changent toujours de logo m’ennuie en fait.

Matthieu: Oui!

14) Si vous étiez tous dans un film d’horreur, qui mourrait en premier?

Harry: (montrant Patrick) Tu!

Patrick: Ça doit être moi.

Matthieu: Oui vous.

Jacob: Ce serait Patrick.

Harry: À l’arrière d’une camionnette. Immédiatement.

15) Qui est le meilleur chanteur du groupe?

Tout le monde montre Jacob.

Matthieu: Jacob!

Jacob: Quelle question délicate.

Matthieu: C’est le chanteur de tout le spectacle.

Jacob: Arrête ça. C’est embarrassant.

16) Quel est votre plus gros problème?

Matthieu: Je ne sais pas vraiment.

Patrick: (met son visage directement devant celui de Matthew) Quelqu’un qui parle vraiment près de vous.

Jacob: Quelqu’un qui mange vraiment fort.

Harry: (regardant Matthew) Ouais!

Matthieu: (en riant) Je ne mange pas fort!

Jacob: Oui tu fais! … et la bouche ouverte.

Matthieu: Je ne mange pas la bouche ouverte.

Jacob: Parfois vous le faites.

Matthieu: Mon plus gros problème, ce sont les gens qui commentent ma façon de manger.

17) Quel est le meilleur film de Shrek?

Jacob: Shrek 2.

Matthieu: Ça doit l’être.

Patrick: Que voulez-vous dire, Shrek 2?

Jacob: (imitant la fée marraine) C-mineur, mettez-le en ut mineur.

Harry: Est-ce celui avec … (chante en fausset impeccable) ‘J’ai besoin d’un héro!’

Jacob: Oui!

Harry: Ouais, celui-là.

Matthieu: Celui où il boit la potion et devient humain, c’est mon préféré.

Jacob: C’est Shrek 2!

18) Les fantômes sont-ils réels?

Matthieu: Ah, parlons de ça! Ils le sont absolument.

Jacob: Non, je ne pense pas que les fantômes soient réels.

Matthieu: Elles sont!

Jacob: Non.

Matthieu: Oh, j’ai eu des expériences.

Patrick: Avez-vous vraiment?

Matthieu: Je t’ai dit! Je faisais des maths avec un tuteur après l’école et, du côté gauche de mon œil, je vois cette chose marcher près de la fenêtre, puis le tuteur s’assied et dit: «Alors tu crois aux fantômes? Et j’ai dit: «Je ne le fais pas, mais si jamais j’en ai vu un, j’en ai juste vu un il y a deux minutes». Et il a ensuite fait comprendre que j’avais vu un fantôme. Je pense qu’il les convoque. Je ne sais pas ce qu’il a fait mais j’ai vu un fantôme. Je n’en suis pas content et je n’ai pas dormi depuis. Il y a quatre ans.

Harry: Je ne crois pas aux fantômes. Voir c’est croire avec moi.

19) Quel est le sens de la vie?

Harry: Aimez-vous, amusez-vous et faites de la bonne musique!

Jacob: Ouais! J’allais dire amour.

Matthieu: Wow Harry!

Patrick: C’était très profond!

Matthieu: C’était le guyliner qui parlait!

20) Quel est votre membre préféré de Little Mix?

Patrick: (chante) Jade!

Jacob: Perrie!

Matthieu: Je les aime tous … mais Perrie a souligné son amour pour nous alors j’aime Perrie.

Harry: Ce serait probablement Leigh-Anne.

QUESTION BONUS

21) Quel était votre groupe préféré à part vous sur The Search?

Toutes les personnes: (à l’unanimité) YChange!

Harry: Dis leur!

Matthieu: Nous les aimons tous mais YChange pour nous.

Jacob: Ouais, ils étaient tous incroyables mais YChange.

