Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra sont maintenant disponibles à l’achat en Inde: Prix, spécifications et fonctionnalités

Samsung a lancé la série Galaxy Note 20 plus tôt ce mois-ci. Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra sont maintenant disponibles à l’achat en Inde à Rs 77,999 et Rs 1,04,999 respectivement.

Ce la série de smartphones a été lancée aux côtés de Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live et Galaxy Tab S7.

Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra: Prix, offres de vente

Le Samsung Galaxy Note 20 est au prix de Rs 77,999, tandis que la variante supérieure, le Galaxy Note 20 Ultra 5G, vous coûtera Rs 1,04,999.

À l’achat du Samsung Galaxy Note 20, les acheteurs recevront un bon d’achat Samsung Shop de 5 000 Rs et une remise en argent pouvant atteindre 6 000 Rs sur les cartes bancaires HDFC.

Les acheteurs recevront un bon d’achat Samsung Shop de 7 000 Rs et une remise en argent pouvant atteindre 9 000 Rs sur les cartes bancaires HDFC.

Microsoft 365 Family est au prix de Rs 5 299. Les utilisateurs de Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra 5G peuvent l’acheter depuis l’application Samsung Shop avec une réduction de 22,6%.

Les smartphones sont désormais disponibles dans les principaux magasins de détail, Samsung Opera House, Samsung.com et les plateformes de commerce électronique.

Spécifications du Samsung Galaxy Note 20

Le Galaxy Note 20 dispose d’un écran plat Full-HD + Infinity-O Super AMOLED + de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. Il est alimenté par un processeur Octa-Core 7 nm 64 bits et offre jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne.

En termes de caméra, il arbore une configuration de triple caméra arrière qui comprend un capteur principal de 12 MP, un téléobjectif de 64 MP et un objectif ultra grand angle de 12 MP. Pour les selfies, il dispose d’une caméra frontale de 10 MP.

En termes de batterie, le Galaxy Note 20 abrite une batterie de 4300 mAh qui prend en charge la charge rapide.

Spécifications du Galaxy Note 20 Ultra 5G

Le Galaxy Note 20 Ultra est livré avec un écran à bords incurvés WQHD Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,9 ​​pouces qui a une résolution de 1440 x 3200 pixels. Il fonctionne sur Android 10 et est alimenté par un processeur Octa-Core 7 nm 64 bits. En termes de stockage, le smartphone est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne.

Dans le département de la caméra, le Galaxy Note 20 Ultra dispose d’une configuration de triple caméra arrière qui abrite un capteur principal de 108 MP, une caméra ultra-large de 12 MP et une caméra tertiaire de 12 MP. Il arbore également une caméra selfie de 10 MP.

Le smartphone est compatible 5G et est équipé d’une batterie de 4500 mAh.

