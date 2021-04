Voici comment utiliser le filtre Expressify sur TikTok.

Un autre jour, un autre filtre qui change le visage devient viral TikTok. Il est prudent de dire qu’il ne se passe pas un jour sans qu’un nouveau filtre émerge sur la plate-forme.

Cette semaine seulement, nous avons vu le filtre Shifting, qui indique aux utilisateurs à quels personnages Marvel ou Harry Potter ils ressemblent, et le filtre Runaway derrière la tendance virale Aurora. Et, sans surprise, il y a maintenant un nouveau filtre balayant la plate-forme – Expressify.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec des traits du visage super exagérés? Eh bien, ne vous demandez plus. Expressify magnifie essentiellement les traits de votre visage, vous donnant une énorme bouche ou des globes oculaires. Bien sûr, les résultats sont absolument hilarants. Mais comment l’utilisez-vous?

LIRE LA SUITE: Le filtre Shifting de TikTok indique à quels personnages Marvel et Harry Potter vous ressemblez

Comment obtenir le filtre Expressify sur TikTok. Image: @taliamar via TikTok, @abbyspamstuff via TikTok, @ gracebooth97 via TikTok

Comment utiliser le filtre Expressify sur TikTok.

1) Sélectionnez l’icône d’agrandissement « Découvrir » dans la barre inférieure.

2) Dans la barre de recherche, tapez « Expressify ».

3) Cliquez sur le filtre Expressify sous « Effets »

4) Appuyez sur le bouton d’enregistrement en bas de l’écran.

5) Vous devriez maintenant pouvoir enregistrer votre vidéo Expressify Filter. Vous pouvez choisir entre transformer votre sourire en un froncement de sourcils ou un sourire exagéré, puis télécharger comme vous le feriez normalement.

Conformément au thème de TikTok, les gens ont maintenant transformé le filtre en un défi. Pour participer, il vous suffit d’appliquer le filtre et d’essayer de garder votre visage le plus neutre possible. Une fois que vous vous apercevez, il est pratiquement impossible de ne pas rire.

Avez-vous déjà essayé Expressify? Tweetez-nous @popbuzz et faites-nous savoir!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂