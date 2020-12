Prince of Persia The Sands of Time Remake sortira-t-il sur Switch?

Le prochain « Prince Of Persia: The Sands of Time Remake » par Ubisoft sera censé être lancé dans Nintendo Switch.

Ceci est selon la liste officielle des Boutique Ubisoft pour le jeu, qui comprend une option permettant aux joueurs d’acheter le jeu à Commutateur. Cependant, contrairement aux options annoncées précédemment pour PC, PlayStation 4 et Xbox One, la version Switch a été cataloguée comme « Épuisé ».

Ubisoft n’a pas fait d’annonce officielle sur le lancement du jeu sur Nintendo Switch.

« Le Prince Of Persia: Remake des Sables du Temps » devait initialement être lancé le 21 janvier mais il a été retardé au début du mois. La nouvelle date de sortie du jeu est 18 mars.

Le retard donne à l’équipe de développement « Plus de temps pour terminer le jeu » et on dit que c’est « la bonne décision » pour créer un jeu qui plaira à tous les joueurs.

Le prochain Refaire fonctionnera avec un nouveau moteur graphique et est censé présenter des modèles de personnages entièrement ennemis refait, animations, séquences cinématiques et graphiques plus réalistes.

En outre, il a été confirmé que Yuri lowenthal, qui a joué le personnage principal de la saga originale de « Prince of Persia », reprendra son rôle.