Michael Alig, un tueur de Club Kid, meurt d’une «  overdose d’héroïne  » la veille de Noël

Michael Alig, l’ancien roi magnétique des enfants du club qui était autrefois joué par Macaulay Culkin, a été retrouvé mort vendredi matin (25 décembre) d’une apparente surdose d’héroïne, a annoncé la police.

Quelque 23 ans après avoir plaidé coupable du meurtre d’André Melendez, un gamin du club connu sous le nom d’Angel, dans une stupeur héroïne en 1996, coupant le corps et le jetant dans la rivière Hudson, Alig a été retrouvé mort par son ex-petit ami. .

L’homme de 54 ans a été découvert juste avant 3 heures du matin, ont déclaré les autorités selon le Nouvelles du New York Daily, dans son appartement de Washington Heights, à New York. Les enquêteurs pensent que sa mort est peut-être survenue le 24 décembre.

Une source du département de police de New York a déclaré au journal que son ancien partenaire «était là et l’avait vu inconscient et a appelé le 911. [Alig] était de son côté.

Les détectives ont trouvé une salade jetée d’accessoires de drogue ainsi que des sacs en plastique à fermeture à glissière qui contiendraient de l’héroïne, ont-ils déclaré. Il avait déménagé dans l’appartement du haut de Manhattan sur West 159th St il y a six mois.

Michael Alig, un gamin gay de petite ville qui est devenu le pivot du club gangly de New York.

Alig a cherché à se positionner dans les années 1990 comme le promoteur du club en titre de Manhattan, organisant certaines des soirées les plus recherchées et assemblant une équipe hétéroclite de partisans habillés de manière extravagante connue sous le nom de club kids.

Le Limelight, une ancienne église de la West 20th Street, est devenu presque un lieu de culte pour les amateurs de clubs. Mais la scène a été mutilée en 1997 quand Alig a été reconnu coupable d’un chef d’homicide involontaire coupable au premier degré.

Il faisait suite à la disparition de Melendez pendant neuf mois. L’acte de disparition brusque de l’appareil pour enfants du club aux ailes de plumes, à peine 25 ans, a déchiré le centre-ville de la ville jusqu’à ce que son corps échoue sur Staten Island en 1996.

La mort de Melendez et ses détails macabres ont provoqué des frissons dans tout Manhattan, jetant un homme qui a grandi dans la petite ville de South Bend, dans l’Indiana, dans une lumière sinistre. Il a passé 14 ans derrière les barreaux et a été libéré en 2014.

Alig est arrivé à New York en 1984 pour fréquenter l’Université Fordham, mais se balancer par une fête organisée par le partenaire d’un ami l’a placé sur la voie pour devenir l’homme flamboyant pour lequel les amateurs de club orbiteraient presque religieusement.

Se taillant une carrière comme aimant pour les belles personnes, il s’est assuré que même les honky-tonks dessineraient les paillettes après avoir aligné la musique et défini le thème scandaleux.

« [I was] un inadapté du Midwest venu à New York à la recherche d’acceptation, d’opportunités et de beaucoup de plaisir », se souvient-il à Le New York Post en 2014.

«En tant qu’adolescente gay acceptant ma sexualité, j’étais submergée et exaltée. C’était libérateur.

«Parlez d’être au bon endroit au moment. Alors que le reste du pays était enraciné dans la déprimante Reaganomics et [the anti-drug campaign] « Dites simplement non », la vie nocturne du centre-ville de New York passait un moment. «

Abandonnant l’école, Alig est allé à la fête avec Grace Jones et a fait tourner un film entier basé sur sa vie – le 2003 Monstre de fête – où il a été joué par Culkin. Il était, pour les enfants du club qui le suivaient, le centre du monde.

Après la disparition de Melendez, cependant, il n’y avait pas grand chose à faire. Alors que les détails de son meurtre brutal ont fait surface, il est apparu qu’Alig a étranglé Melendez avec un marteau et a versé du détergent dans sa gorge avant de l’envelopper avec du ruban adhésif.

Alig, aux côtés de son ami Robert Higgs, a déclaré à l’époque les procureurs, a coupé les bras et les jambes de la victime avant de se débarrasser du corps.