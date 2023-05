La tournée Renaissance de Beyoncé commence : setlist et à quoi s’attendre

Ekoï Cuissard EKOI Gel Memory Racing Noir - Size: S - homme

Le cuissard PRO GEL MEMORY RACING est le cuissard performance de référence chez EKOÏ. Il s’adresse aux compétiteurs et aux pratiquants assidus. Afin de répondre aux attentes d’une pratique route intensive et exigeante, nos concepteurs ont sélectionné les meilleurs matériaux. A commencer par le choix des tissus. Deux fibres techniques composent ce cuissard. La première, au niveau des cuisses, est alvéolée. Elle favorise le flux d’air, permet de maintenir la température du corps tout en évacuant la transpiration. Une propriété essentielle notamment sous de fortes chaleurs. Le dos en mesh complète ce dispositif ventilation. La seconde, en tissu gaufré, couvre la plus grande partie du cuissard. Souple et solide, elle offre ainsi une grande résistance aux frottements. Un précieux atout, notamment sur de longues distances. La peau gel injection à mémoire de forme contribue au confort et à la performance du produit lors des sorties longues et/ou à forte intensité. Conçue pour amortir avec la plus grande efficacité les vibrations et pour réduire les micro traumatismes au niveau des ischions et du périnée, elle se fait oublier et permet d’avaler les kilomètres dans un agrément d’assise absolu et constant. Le maintien du cuissard est également garanti par les bretelles à ajustement ferme, serré et souple ainsi que par les larges bandes siliconées en bas des cuisses, pensées pour épouser parfaitement la forme des quadriceps. Côté look, le tissu est noir non teinté et donc parfaitement opaque. Exit le disgracieux effet de transparence. Les visibles inscriptions GEL MEMORY RACING présentes sur le bas des cuisses et sur les bretelles affirment sans concession la nature performance du cuissard.