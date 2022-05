Les photos de l’ensemble des Gardiens de la Galaxie 3 révèlent de nouveaux costumes précis et comiques

La prochaine suite de Marvel, Les Gardiens de la Galaxie Vo. 3, cherchera à donner aux fans quelque chose qu’ils attendaient depuis un certain temps : des costumes classiques de Marvel Comics. Les nouveaux ratés des Gardiens ont fait leurs débuts grâce à des images de tournage récemment révélées partagées sur les réseaux sociaux par un utilisateur de Twitter La poignée Hollywood (passant par JusteJared). La poignée d’images montre Star-Lord de Chris Pratt et Nebula de Karen Gillan arborant les uniformes emblématiques qui seront familiers à ceux qui ont lu la célèbre bande dessinée dirigée par Dan Abnett et Andy Lanning.

En plus de montrer Star-Lord et son équipe dans de nouvelles tenues, les images du plateau offrent également notre premier regard sur certains des personnages secondaires de Gardiens de la Galaxie Vol.3, qui confirment apparemment qui sera le méchant de la sortie du MCU. Montrant ce qui semble être des hybrides humains/animaux portant des vêtements de ville, les images confirment probablement que Gardiens de la Galaxie Vol.3 mettra en vedette le Haut Évolutionnaire, un personnage connu pour ses expériences scientifiques douteuses.

Non seulement la vue de ces hybrides suggère fortement que The High Evolutionary sera impliqué, mais ils confirment également que l’intrigue du trio Marvel racontera l’histoire d’origine du membre bien-aimé des Gardiens de la Galaxie Rocket Raccoon, qui était lui-même un sujet de les expériences déformées du Haut Évolutionnaire. « Je dirai simplement que Rocket est une grande partie de ce qui se passe dans le futur – et beaucoup de ces choses (comme les cicatrices que nous sommes sur le point de voir sur son dos) mettent en place ce que j’ai prévu pour Rocket depuis le début. », a déclaré le réalisateur James Gunn en 2020.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Terminera cette ère de la franchise





Présentation de l’équipe de héros intergalactique et dépareillée en 2014, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 conclura cette ère de la franchise et devrait être la dernière sortie de cette itération de l’équipe titulaire. Avec ça en tête, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est susceptible d’être une aventure MCU émotionnelle pour le public et le casting, avec la star de retour Zoe Saldaña décrivant le film comme « mélancolique » et « doux-amer ».

« C’est doux-amer ; après toutes ces années à me plaindre de ce maquillage vert, j’en suis déjà nostalgique », a déclaré l’actrice. « Il y a beaucoup de mélancolie ici, mais aussi la fierté d’avoir accompli quelque chose de grand. James Gunn a écrit une belle histoire, qui nous rend émus même pendant que nous la tournons. Omicron nous joue un doozy tous les deux jours, mais nous nous débrouillons et nous sommes heureux.

Écrit et réalisé par James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 met en vedette une distribution d’ensemble comprenant Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff et Sean Gunn, qui reprendront chacun leurs rôles des tranches précédentes de MCU. La suite présentera plusieurs nouveaux personnages, dont Will Poulter dans le rôle d’Adam Warlock, un être artificiel créé par le Souverain pour détruire les Gardiens par vengeance, et Chukwudi Iwuji, qui devrait incarner The High Evolutionary.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir aux États-Unis le 5 mai 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





