Facebook empêche les Australiens de regarder et de partager des nouvelles sur la plateforme

18 févr.2021 09:28:05 IST

Facebook a annoncé qu’il avait empêché les Australiens de regarder et de partager des informations sur la plate-forme en raison des lois proposées dans le pays pour obliger les géants du numérique à payer pour le journalisme. Les éditeurs australiens peuvent continuer à publier du contenu d’actualité sur Facebook, mais les liens et les publications ne peuvent pas être consultés ou partagés par le public australien, a déclaré la société américaine dans un communiqué. Les utilisateurs australiens ne peuvent pas partager les actualités australiennes ou internationales. Les utilisateurs internationaux en dehors de l’Australie ne peuvent pas non plus partager les actualités australiennes.

« Le projet de loi comprend fondamentalement mal la relation entre notre plateforme et les éditeurs qui l’utilisent pour partager du contenu d’actualité. Il nous a laissé un choix difficile: tenter de nous conformer à une loi qui ignore les réalités de cette relation, ou arrêter d’autoriser le contenu d’actualité sur nos services en Australie. Le cœur lourd, nous choisissons ce dernier », a écrit William Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande dans un article de blog.

Easton a également écrit qu’il essayait de faire comprendre au gouvernement australien que l’échange de valeur entre Facebook et les éditeurs, fonctionnait en faveur des éditeurs. Il a également ajouté que «Pour Facebook, le gain commercial des actualités est minime. Les actualités représentent moins de 4% du contenu que les gens voient dans leur fil d’actualité».

Easton dit qu’après trois ans de conversation avec le gouvernement australien, il n’a pas été en mesure de parvenir à un consensus. « Au lieu de cela, il cherche à pénaliser Facebook pour le contenu qu’il n’a pas pris ou demandé. »

L’annonce intervient un jour après que le trésorier Josh Frydenberg a qualifié de «très prometteuses» des négociations entre Facebook et Google avec des sociétés de médias australiennes.

Frydenberg a déclaré après des discussions du week-end avec le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et Sundar Pichai, PDG d’Alphabet Inc. et de sa filiale Google, il était convaincu que les plateformes «veulent conclure ces accords commerciaux».

Frydenberg a déclaré qu’il avait eu «une discussion constructive» avec Zuckerberg après que Facebook avait bloqué les nouvelles australiennes.

« Il a soulevé quelques questions restantes concernant le code de négociation des médias d’information du gouvernement et nous avons convenu de poursuivre notre conversation pour essayer de trouver une voie à suivre », a tweeté Frydenberg.

Mais le ministre des Communications, Paul Fletcher, a déclaré que le gouvernement ne renoncerait pas à son programme législatif.

« Cette annonce de Facebook, s’ils devaient maintenir cette position, remettrait bien sûr en question la crédibilité de la plate-forme en termes d’informations à ce sujet », a déclaré Fletcher à Australian Broadcasting Corp.

« Effectivement, Facebook dit aux Australiens que les informations que vous voyez sur nos plateformes ne proviennent pas d’organisations qui ont des politiques éditoriales ou des processus de vérification des faits ou de journalistes qui sont payés pour faire le travail qu’ils font », a ajouté Fletcher.

Le Parlement australien débat des propositions de loi qui obligeraient les deux plates-formes à conclure des accords pour payer les informations australiennes.

Le Sénat examinera les projets de loi après leur adoption par la Chambre des représentants mercredi soir.

Les deux plates-formes ont condamné les lois proposées comme irréalisables. Google a également menacé de supprimer son moteur de recherche du pays.

Mais Google conclut des accords salariaux avec des sociétés de médias australiennes dans le cadre de son propre modèle News Showcase.

Seven West Media est devenu lundi le la plus grande entreprise de médias d’information australienne à conclure un accord avec Google pour payer le journalisme.

News Corp de Rupert Murdoch a depuis annoncé un accord de grande envergure.

Rival Nine Entertainment serait proche de son propre pacte et abc est également en négociation.

Les actualités jouent un rôle plus important dans le modèle commercial de Google que dans celui de Facebook.

Easton a déclaré que le public demanderait pourquoi les plates-formes réagissaient différemment à la loi proposée qui créerait un groupe spécial d’arbitrage pour fixer un prix pour les nouvelles dans les cas où les plates-formes et les entreprises de presse ne parviendraient pas à s’entendre.

«La réponse est que nos plates-formes ont des relations fondamentalement différentes avec les nouvelles», a déclaré Easton.

Peter Lewis, directeur du groupe de réflexion Center for Responsible Technology de l’Australian Institute, a déclaré que la décision de Facebook «en ferait un réseau social plus faible».

«Les actions de Facebook signifient que les échecs de l’entreprise en matière de confidentialité, de désinformation et de protection des données exigeront une plus grande pression pour une réglementation gouvernementale plus stricte», a déclaré Lewis. «Sans informations factuelles pour l’ancrer, Facebook ne deviendra guère plus que de jolis chats et des théories du complot.»

Avec les contributions de l’Associated Press

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂