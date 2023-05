Ce que Violet et Eloise Bridgerton ont en commun dans « Queen Charlotte »

« Reine Charlotte » a résolu divers mystères sur divers personnages que nous avons rencontrés dans Bridgerton. Par exemple, l’histoire vraie derrière le Maladie du roi George III et sa relation avec sa femme. Cependant, cela a aussi expliqué d’autres dynamiques, comme celle que Violette entretient avec sa fille Eloïse.

Dans la série originale de Netflix, les histoires se concentrent sur les romances intenses que les nouvelles générations ont, comme on a pu le voir avec Daphné et le duc de Hastings dans la première saison, et Anthony avec Kate dans le deuxième opus.

Dans ces cas, les chefs de famille restent en retrait, simplement comme des parents agaçants qui s’inquiètent de ce qu’ils vont dire ou qui sont là pour guider les protagonistes sur le bon chemin.

Par conséquent, « Queen Charlotte » sert de préquelle parfaite pour expliquer de nombreuses attitudes que des personnages comme Lady Danbury, Brimsley et même Violet Ledger, qui devint plus tard Lady Bridgerton, ont.

Violet avec ses filles Eloise et Hyacinth Bridgerton dans la série Netflix (Photo : Netflix)

QUE SAVONS-NOUS DE VIOLET LEDGER DANS « QUEEN CHARLOTTE » ?

Dans la nouvelle série Netflix, nous rencontrons Violet Ledger lorsqu’elle était très jeune, avant qu’elle ne soit introduite dans la société et bien avant qu’elle ne rencontre son mari.

Sa mère était une personne difficile qui hésitait à « La grande expérience »qui cherchait à intégrer les personnes de couleur dans la haute société britannique (ce qui va de soi dans « Bridgerton », comme dans une réalité idyllique).

En revanche, son père était un homme très gentil et ouvert au changement. À tel point que Lord Ledger a une romance secrète et éphémère avec Lady Danburyquelque chose que Violet ne découvre qu’à l’âge adulte.

COMMENT LA REINE CHARLOTTE EXPLIQUE-T-ELLE LA RELATION ENTRE VIOLET ET ELOISE ?

Dans les saisons 1 et 2 de « Bridgerton », l’un des enfants avec lesquels Violet se débat le plus est Eloise. Alors que Daphné est prête à suivre la voie du mariage et qu’Anthony veut remplir son devoir d’homme de maison, le personnage de Claudia Jessie ne veut pas sortir avec des garçons, porter des robes et passer son temps à danser. Au lieu de cela, il veut juste lire, cultiver son esprit et découvrir l’identité de Lady Whistledown.

En regardant la série originale, n’importe qui peut conclure que l’inquiétude de Violet est qu’Eloïse ne trouve pas de mari dans une société où les femmes dépendent d’un homme et se disputent donc toujours.

Après « Queen Charlotte », une nouvelle perspective est acquise en découvrant que mère et fille se ressemblent plus qu’on ne le pensait. Jeune femme, Violet Ledger passait aussi son temps à lire, et même si elle n’était pas aussi renfermée dans les soirées, elle avait tendance à constamment remettre en question les rouages ​​de la société.

Connie Jenkins-Greig dans le rôle de la jeune Violet Ledger dans « Queen Charlotte » (Photo : Netflix)

Cela se voit clairement lorsque sa mère dénonce la nomination des Danbury et d’autres personnes de couleur, assurant : «ils ne sont pas comme nous”. À quoi Violet a fait une séquence logique, comparant les possessions, l’éducation et les titres que les deux groupes avaient, pour montrer qu’ils étaient, en fait, comme eux.